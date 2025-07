Branża piwna daje 3 proc. wpływów do budżetu

Około 18 mld zł to wpływy budżetowe od sektora piwnego, głównie z tytułu VAT, akcyzy, CIT i PIT - wynika z raportu Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Wartość dodana branży to 0,56 proc. krajowego PKB. Tworzy ona ponad 85 tys. miejsc pracy, z czego 8,7 tys. bezpośrednio w samych browarach.

Według Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) produkcja piwa w Polsce od kilku lat spada. W 2019 r. wyniosła 39,7 mln hektolitrów, a w 2024 - 34,6 mln hl. Andrzej Robaszewski z CASE podczas konferencji prasowej, na której w środę przedstawiono raport wskazał, że spadek ten spowodowany był m.in. pandemią COVID-19 i inflacją. Zwrócił uwagę, że producenci mierzą się też z rosnącymi kosztami działalności, a po stronie popytowej doskwiera im spadek realnej siły nabywczej gospodarstw domowych.

Branża piwna jako twórca przychodów

CASE szacuje, że bezpośredni wpływ branży, tzn. wartość dodana bezpośrednio związana z produkcją piwa to prawie 7 mld zł, czyli ok. 0,2 proc. polskiego PKB. Całkowitą wartość dodaną branży, wygenerowaną również w sposób pośredni, oszacowano na 20,54 mld zł. CASE dodało, że łączna wartość rynku to 22,9 mld zł.

Centrum wskazało, że sprzedaż piwa objęta jest podatkiem akcyzowym, którego stawka od tego roku wynosi 10,92 zł za hektolitr. W ostatnich latach - jak przekazało Centrum - przychody z tego tytułu wahały się między 3,3 a 3,7 mld zł rocznie. W 2024 r. stanowiły one 4 proc. wszystkich wpływów z podatku akcyzowego. Z tytułu podatku VAT za sprzedaż piwa w 2024 r. budżet państwa zyskał ok. 5,3 mld zł. Branża opłaca również podatki PIT i CIT, które w ubiegłym roku przyniosły państwu ok. 9 mld zł. Łącznie - jak przekazano - sektor piwa w Polsce zasilił budżet państwa kwotą ponad 18 mld zł. To ok. 3 proc. całkowitych wpływów budżetowych.

Ile miejsc pracy daje piwowarstwo?

Sama branża piwowarska zatrudnia obecnie ok. 8,7 tys. pracowników - poinformowało CASE. Szacuje ono, że dodatkowe miejsca pracy powstają też ze względu na powiązanie producentów piwa z innymi sektorami, np., handlem i gastronomią, gdzie jest to 26,7 tys. miejsc. Do łącznej liczby ponad 85 tys. miejsc pracy wliczono też m.in. rolnictwo (13,7 tys.), usługi biznesowe (9,5 tys.) oraz transport i magazynowanie (5,2 tys.).

Pomimo spadku produkcji w 2023 r. - jak wynika z danych CASE - Polska zajmowała 3. miejsce w Unii Europejskiej zarówno pod względem wielkości produkcji, jak i konsumpcji piwa. Przed nami były Niemcy i Hiszpania. Na świecie pierwsze miejsce pod względem produkcji zajmują Chiny, które wyprodukowały 359 mln hl piwa. Najwięcej piwa do Polski importowano z Czech (42 proc. udziału w ogóle importu browarów), Niemiec (21 proc.) i Belgii (16 proc.). Polskie piwo najczęściej trafiało do Unii Europejskiej (59 proc.), w tym do Holandii (19 proc.), Niemiec (12 proc.) oraz Francji (6 proc.).

Łącznie do Polski w 2023 r. importowano 0,98 mln hektolitrów piwa, a eksportowano 2,19 mln hektolitrów.

