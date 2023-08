Nienawiść rasowa wróciła do USA!

Inflacja spadła 11. miesiąc z rzędu i to pokazuje, że mój plan działa, choć nadal pozostaje dużo do zrobienia - powiedział prezydent Joe Biden, komentując opublikowane we wtorek dane dotyczące wzrostu cen w USA. Główny wskaźnik inflacyjny CPI wyniósł w maju 4 proc. w ujęciu rocznym