Czeski rynek otwiera się dla polskich przedsiębiorców

Przez 24 lata obecności w polskim biznesie platforma Allegro zyskała uznanie i zaufanie polskich konsumentów oraz przedsiębiorców, a w konsekwencji także pozycję lidera branży e-commerce w kraju. Naturalnym etapem rozwoju marki jest więc poszerzenie działalności o nowe rynki, a tym samym umożliwienie partnerom oferowania ich produktów nowym klientom - czytamy na łamach specjalnego wydawnictwa podsumowującego kilkumiesięczny cykl debat „Forum wGospodarce.pl”

Wybór Allegro padł na południowego sąsiada – Czechy, gdzie w ostatnim czasie notuje się duży wzrost zainteresowania zakupami online. Jak wskazuje Eurostat, Czechy przeżywają największy boom zakupów online spośród wszystkich krajów UE. Szacuje się, że w tym roku przychody tamtejszego sektora e-commerce osiągną 5,37 mld euro, przy stabilnym rocznym wzroście na poziomie 7,97% w latach 2023–2027 (CAGR).

Allegro, zainteresowane rozwojem międzynarodowym, w ubiegłym roku zakupiło czeską Grupę Mall oraz firmę kurierską WE|DO, co umocniło pozycję platformy w regionie i stworzyło solidne podstawy do rozwoju działalności w Czechach, czego efektem jest uruchomienie lokalnej domeny allegro.cz.

Czeska odsłona, czyli allegro.cz

Pozytywne uwarunkowania rynkowe zaowocowały powstaniem platformy allegro.cz, będącej w pełni dopasowaną do czeskiego rynku odsłoną najpopularniejszej polskiej platformy zakupowej. Domena allegro.cz jest w całości w języku czeskim i została zaprojektowana na podstawie wypracowanych przez lata rozwiązań, z uwzględnieniem oczekiwań i przyzwyczajeń zakupowych Czechów. Model marketplace jest nowością dla czeskich konsumentów. Czeski rynek e-commerce zdominowany był do tej pory przez wiele małych e-sklepów, bez wyraźnej dominacji jednego dużego gracza. Rozdrobnienie tego rynku oznacza, że każdy sklep ma różne standardy obsługi klientów, co czasami może być frustrujące dla kupujących. Model marketplace, który wprowadza Allegro, pozwala utrzymać jednolite standardy zakupów od wszystkich sprzedawców i gromadzi miliony produktów na jednej platformie. Na allegro.cz Czesi mogą poznać oferty tysięcy sprzedawców, porównywać ceny i dokonywać wyboru zgodnie z własnymi preferencjami.

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Platforma allegro.pl notuje średnio 22 miliony wejść miesięcznie , co już teraz daje sprzedającym dostęp do szerokiej bazy potencjalnych klientów. Poszerzenie działalności o zagraniczny rynek otwiera przed nimi możliwość dotarcia do mieszkańców Czech, gdzie żyje 10,6 mln ludzi. Jest to jeden z najbardziej prosperujących rynków e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. O jego potencjale świadczy chociażby fakt, iż w 2022 roku aż 70% czeskich internautów kupiło online co najmniej jeden produkt, a udział e-commerce w przychodach rynku sprzedaży detalicznej wynosi 13,5% i stale się powiększa. Czynniki te tworzą sprzyjającą koniunkturę dla polskich małych i średnich przedsiębiorców, aby rozwijali tam swój biznes. Czechy to naturalny kierunek rozwoju także ze względu na bliskość geograficzną, która sprzyja płynności procesów logistycznych.

Cieszy nas, że blisko trzy czwarte sprzedających na allegro.pl jest zainteresowanych rozpoczęciem działalności na czeskim rynku. Jako Allegro stale się rozwijamy i chcemy umożliwić to także naszym sprzedającym. Otwierając platformę allegro.cz, udostępniamy im dogodne narzędzia do prowadzenia sprzedaży transgranicznej i jesteśmy gotowi wspierać ich na każdym etapie tego procesu. Chcemy dostarczać im nie tylko narzędzia i technologie, lecz także wiedzę o specyfice czeskiego rynku i preferencjach konsumentów. Stworzyliśmy dla nich specjalną podstronę w zakładce „Dla Sprzedających”, która kompleksowo przeprowadzi ich przez proces sprzedaży na allegro.cz. mówi Monika Kachniarz-Klimkiewicz, Business Product Manager w Allegro.

Wystaw raz, sprzedawaj wszędzie

Allegro zadbało o komfort polskich sprzedających, wdrażając model działania „wystaw raz, sprzedawaj wszędzie”. Wystarczy raz przygotować ofertę, aby sprzedawać ją na obu domenach Allegro – polskiej i czeskiej. Sprzedający nie muszą zakładać nowego profilu, gdyż wszelkie czynności mogą wykonać z dobrze znanego im panelu do zarządzania sprzedażą na allegro.pl. Firma skupiła się na zapewnieniu polskim sprzedawcom jak najprostszego procesu sprzedaży zagranicznej, który oparty jest o znane im narzędzia. Sprzedaż zagraniczna jeszcze nigdy nie była tak łatwa -

Rozpoczęcie handlu na zagranicznym rynku zazwyczaj budzi w przedsiębiorcach obawy – kwestie wysyłki towaru za granicę, bariera językowa, obca waluta. W pojedynkę rozporządzanie tymi kwestiami wydaje się wyzwaniem. Zmartwienia te nie dotyczą jednak sprzedawców działających na Allegro, którym platforma dostarcza kompleksowe wsparcie w prowadzeniu sprzedaży zagranicznej. Sprzedający nie muszą znać języka czeskiego, ponieważ Allegro automatycznie tłumaczy wystawione przez nich oferty oraz korespondencję z czeskimi klientami. Dostępna jest również funkcja przelicznika cen, która pomaga ustalić odpowiednią cenę produktu w koronach czeskich. Sprzedający mają możliwość skorzystania z gotowej oferty logistycznej, którą proponuje platforma, w tym z przewoźników znanych i lubianych przez Czechów, takich jak DHL, DPD czy Packeta. Przesyłki mogą nadawać bezpośrednio z konta Allegro, za pomocą funkcji „Wysyłam z Allegro” lub wybrać usługę One Fulfillment by Allegro, w ramach której Allegro kompleksowo obsłuży zamówienia od czeskich kupujących.

Co więcej, dla dostaw do Czech dostępna jest usługa Allegro Smart! – program lojalnościowy skierowany do konsumentów, oferujący bezpłatne dostawy i zwroty. Ta popularna w Polsce usługa może znacząco zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorców na czeskim rynku.

Czeski klient

Poznanie preferencji i zwyczajów zakupowych konsumentów jest kluczowym elementem sukcesu przy rozpoczynaniu działalności w nowym regionie. Wchodząc na czeski rynek, polscy przedsiębiorcy muszą przygotować się na klientów, którzy wysoko cenią swoją prywatność, ostrożnie dzielą się danymi i często dokonują zakupów bez zakładania konta. Na allegro.cz będą mieli taką możliwość – Allegro udostępnia opcję zakupu bez rejestracji (jako tzw. gość). W Czechach popularne jest też zamawianie z płatnością przy odbiorze. Badania wykazują, że aż 88% wszystkich czeskich klientów decyduje się na tę formę płatności, z czego prawie 40% uznaje ją za preferowaną (w porównaniu z zaledwie 6% w Polsce). Co ciekawe, niedostępność opcji płatności przy odbiorze może zniechęcić aż 20% potencjalnych klientów. Warto również zaznaczyć, że Czesi preferują różne metody płatności przy odbiorze, zarówno gotówką, jak i kartą – nawet w przypadku korzystania z automatów paczkowych.

Aby odpowiednio przygotować swoich partnerów do działalności w Czechach, Allegro dzieli się specjalistyczną wiedzą na temat tego rynku oraz jego konsumentów, dostarczając polskim przedsiębiorcom wskazówek, jak zarządzać sprzedażą w nowym dla nich środowisku biznesowym. Firma zapewnia szeroki wachlarz kursów, webinarów i innych treści dla przedsiębiorców, ich pracowników i księgowych, w tym m.in. materiały edukacyjne na temat ogólnych zasad rozliczenia VAT i innych formalności.

Wszystkie informacje dla sprzedających zainteresowanych rozwojem swojej sprzedaży poprzez allegro.cz znaleźć można na stronie stworzonej dla merchantów.

Międzynarodowa podróż Allegro rozpoczyna się w Czechach

Otwarcie czeskiej odsłony Allegro to przełomowy etap rozwoju firmy oraz jej partnerów. Launch w Czechach jest kolejnym dużym krokiem w kierunku międzynarodowej ekspansji Allegro, które dąży do osiągnięcia pozycji wiodącej platformy e-commerce w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Ponad 130 tys. polskich małych i średnich przedsiębiorców ma szansę zdobyć nowych klientów za sprawą czeskiej odsłony Allegro, która niedawno wystartowała w Czechach

Platforma oferuje sprzedającym szereg rozwiązań ułatwiających start działalności eksportowej na czeskim rynku, w tym m.in. gotową ofertę logistyczną, tłumaczenia ofert i korespondencji z klientami czy przelicznik cen na korony.

Allegro.cz to przełomowy etap rozwoju sprzedaży międzynarodowej, otwierający nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców.

Forum wGospodarce.pl

… to przedsięwzięcie Grupy Medialnej Fratria - coroczna platforma wymiany doświadczeń, prognoz i wyzwań między liderami administracji rządowej i biznesu. Celem Forum jest wspólne wypracowanie możliwych kierunków rozwoju konkurencyjności polskich firm na rynku światowym i zwiększenia poziomu reinwestycji globalnych marek w Polsce. W tym roku szczególnie ważne stały się debaty dotyczące kryzysu energetycznego i surowcowego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obliczu trwającej wojny w Ukrainie.