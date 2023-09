- 70 procent Francuzów chce ukrócenia migracji, ale nasi rządzący nie zapytali nas o zdanie - wskazuje francuski publicysta

Jak pisze Patrick Edery, liczy się z tym, że w toku dyskusji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na temat przymusowej relokacji migrantów Francja może być w tej kwestii stawiana za negatywny wzór. Jednocześnie dodaje, że jako Francuz otrzymuje wiele pytań dotyczących przemocy, których jego rodacy doświadczają wskutek napływu migrantów.

Okazuje się, że przytłaczająca większość obywateli wschodniej części Europy nie przykłada większej wagi do politycznej poprawności, a wypowiedź prezydenta Macrona, który postanowił przypomnieć, że „w Paryżu obcokrajowcy popełniają co najmniej połowę przestępstw” nie zdziwiła tutaj nikogo, podczas gdy we Francji wywołała oburzenie — zwraca uwagę.