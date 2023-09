Szef MON: odtwarzamy jednostki wojskowe i budujemy nowe

Odtwarzamy jednostki wojskowe i powołujemy nowe; unowocześniamy armię i zwiększamy jej liczebność - mówił w sobotę w Lublinie szef MON Mariusz Błaszczak

„Wychodzimy z założenia, że każdy skrawek polskiej ziemi ma być broniony” – akcentował.

Minister obrony wziął udział w Lublinie w uroczystości z okazji święta 18 Dywizji Zmechanizowanej.

„Wychodzimy z założenia, że każdy skrawek polskiej ziemi ma być broniony” – podkreślał minister Błaszczak. „Tym różnimy się od tych, którzy sprawowali władzę do 2015 r., a więc koalicji PO-PSL, która likwidowała jednostki wojskowe” – dodał.

Rząd PiS – jak kontynuował – odtworzył bardzo wiele jednostek na wschodzie kraju, powołał też nowe, zwiększył liczebność armii i ją doposażył.

Wskazał, że sprzęt można podziwiać m.in. na sobotnim pikniku w Lublinie. „Są tacy, którzy twierdzą, że zbyt dużo pikników organizujemy. Oni też mówią, że za dużo uzbrojenia kupujemy. Kupujemy uzbrojenia tak dużo, żeby żołnierze wojska polskiego mogli dysponować nowoczesną bronią. A pikniki służą promocji służby w wojsku” – mówił szef MON.

Wyjaśniał, że na piknikach – także na sobotnim w Lublinie - są stoiska Wojskowego Centrum Rekrutacji. „Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, co chcą w życiu robić, by wstępowali do wojska. Naprawdę warto” – zaznaczył szef MON.

Minister mówił, że najlepszą odpowiedzią na zagrożenia jest wzmacnianie polskiego wojska. „Bardzo się cieszę z obecności i współpracy sił amerykańskich w Polsce” – podkreślał.

Podczas uroczystości w Lublinie szef MON wręczył żołnierzom „Żelaznej Dywizji” odznaczenia resortowe za zasługi podczas pełnienia służby wojskowej.

„ Żelazna” Dywizja Zmechanizowana została sformowana w 2018 r. i składa się z dziewięciu jednostek wojskowych. W jej skład wchodzą: 1. Brygada Pancerna, 19. Brygada Zmechanizowana, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, 18. Pułk Logistyczny, 18. Pułk Przeciwlotniczy, 18. Pułk Artylerii, 18. Pułk Saperów, 18. Batalion Rozpoznania oraz 18. Batalion Dowodzenia. Dowództwo 18. Dywizji Zmechanizowanej funkcjonuje w Siedlcach.

Dywizja – jak zaznacza resort - jest jednym z kluczowych elementów odbudowy i realnego wzmocnienia potencjału obronnego na tzw. ścianie wschodniej.

