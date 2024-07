Prezydent, o tym kiedy szef MON opuści rząd i koalicję

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma mowy o zmniejszeniu wydatków na obronność – powiedział prezydent Andrzej Duda w programie Marka Jakubiaka (Kukiz’15) .

Podczas telefonicznego połączenia, opublikowanego na kanale Jakubiaka w serwisie społecznościowym, prezydent relacjonował rozmowę, jaka odbył w czwartek z ministrem obrony. Poseł spytał, czy tematem były opublikowane tego dnia w mediach doniesienia o domniemanym zmniejszeniu wydatków obronnych.

„Powiedział, że on absolutnie się na to nie zgodzi, i powiedział, że jeżeli obetną pieniądze na wydatki na obronność, to dla niego to oznacza, że on musi odejść” – relacjonował prezydent stanowisko Kosiniaka-Kamysza.