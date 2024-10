Błaszczak: obecny szef MON zawłaszcza osiągnięcia PiS!

Oni w sposób bezczelny przypisują sobie osiągnięcia rządu PiS - powiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak odnosząc się do wypowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zarzucił w piątek poprzednikom z rządu PiS niedoszacowanie podpisanych wtedy kontraktów na ok. 0,5 bln zł.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zarzucił w piątek poprzednikom z rządu PiS niedoszacowanie podpisanych wtedy kontraktów na ok. 0,5 bln zł; jak wskazał, to koszty związane z infrastrukturą dla sprzętu, jego obsługą, a także szkoleniami czy polonizacją sprzętu.

Mówimy o gigantycznej dziurze, którą tu zastaliśmy; nazywamy ją dziurą Błaszczaka.

Czytaj koniecznie:

Strategia MON: litania zarzutów pod adresem poprzedników

Ostra riposta Błaszczaka

O tę wypowiedź był pytany Błaszczak.

Jeżeli Kosiniak-Kamysz z jednej strony mówi, że brakuje 500 mld zł, a z drugiej strony mówi, że podpisał umowy na 120 mld zł, to dziurę pogłębił, powiększył czy ją zmniejszył? To jest manipulacja.

„Oni w sposób bezczelny przypisują sobie osiągnięcia rządu PiS, bo kiedy pokazują wykres, na którym jest stwierdzone, że dziś Wojsko Polskie liczy ponad 200 tysięcy żołnierzy, to przypomnę, że kiedy przekazywali władzę w 2015 roku, Wojsko Polskie liczyło 95 tysięcy” - powiedział.

To przez 10 miesięcy oni zwiększyli szeregi Wojska Polskiego o ponad 100 tysięcy? Przecież to jest niemożliwe.

Były szef MON Mariusz Błaszczak / autor: fot. Fratria

Zamiast zbrojeń - audyty

„Toczy się wojna przy naszej wschodniej granicy, a oni audyty przeprowadzają, deliberują, zastanawiają się czy FA-50 to dobry samolot czy nie” - mówił Błaszczak.

Jego zdaniem „to przygotowanie do wymówienia umowy na pozyskanie FA-50, a przypomnę, że „to był rekordowo krótki czas, w którym do Polskich Sił Powietrznych trafiły samoloty szkolno-bojowe„. Jak zaznaczył, „żeby zamówić sprzęt wojskowy i potem otrzymać ten sprzęt, musi upłynąć kilka lat, a ”zapotrzebowanie na sprzęt wojskowy jest teraz bardzo duże„.

Koreański sukces

Błaszczak stwierdził, że jednym z jego sukcesów zawodowych było, to że w tak krótkim czasie sprowadzono sprzęt wojskowy z Korei Południowej.

Teraz czekam na kolejne umowy i gdzie są te umowy? Gdzie jest umowa na produkcję czołgów K2 w Polsce.

„Już dziś nie słyszałem, że naszym celem jest pozyskanie tysiąca czołgów K2, tylko 180. A więc zmniejszają liczbę broni, którą zamierzają pozyskiwać. A co z kontraktem na 500 wyrzutni Himars” - mówił.

„Analitycy, którzy zajmują się wojskowością wskazują na dokument, który został przyjęty we wrześniu tego roku przez rząd Tuska. Chodzi o strategię zadłużenia, z której wynika, że do 2027 r. zmniejszyli zadłużenie z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. To ten ważny instrument, w pełni wykorzystywany na modernizację polskiego wojska. Zmniejszyli o ponad 60 mld zł z 314 mld zł do 247 mld zł. A więc manipulują danymi, aby ukryć swoją niekompetencję” - powiedział.

PAP/ as/

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto Glapińskiego. NBP ma go już rekordowe 420 ton!

Reklamowali go Wałęsa i Komorowski - teraz ma problemy!

Bańka pęknie? Inwestorom mieszkaniowym zadrżą ręce

»» O niekonwencjonalnych sposobach pozyskiwania i inwestowania w złoto opowiada red. Grzegorz Szafraniec na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: