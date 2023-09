Warto pozbierać te kwiaty teraz. Zimą sobie podziękujesz

Wysokie, żółto-złote łodygi pokrywające polskie, letnie pola. Ozdabia wiele dróg i leśnych ścieżek, a nawet przydomowych ogródków. To właśnie dziewanna

Nie tylko wygląda zjawiskowo, ale stanowi także jeden z najbardziej cenionych surowców w zielarstwie. Co możemy osiągnąć, kiedy zbierzemy ją podczas letnich dni i w jaki sposób zaprocentuje to w czasie zimowej aury?

Napar w walce z infekcjami oraz przeziębieniem

Obecność saponin w kwiecie dziewanny wykazuje działanie bakteriobójcze, w tym bakterii groźniejszych, takich jak Bacillus cereus oraz Escherichia coli, a także tych łagodniejszych i odpowiedzialnych między innymi za powstawanie oraz rozwój powszechnych infekcji oraz przeziębienia. To jednak nie koniec, bowiem dziewanna wykazuje również działanie przeciwwirusowe, głównie wobec wirusa opryszczki zwyczajnej oraz wirusa grypy A oraz grypy B.

Uśmierza ból

Werbaskozyd, to jedna z wielu substancji czynnych zawartych w dziewannie. Opierając się na badaniu przeprowadzonym na myszach, dawka 100 mg/kg masy ciała skutecznie niweluje ból oraz pomaga się wyciszyć i zrelaksować. Substancja ta działa jednak nie tylko przeciwbólowo, ale także przeciwzapalnie. Wraz z aukubiną minimalizuje więc stany zapalne. Na podstawie podobnego badania, u myszy, którym podawano dawkę zbliżoną, to znaczy 100 mg/kg masy ciała, zauważono znacznie mniejsze nasilenie oraz natężenie tlących się w organizmie stanów zapalnych. Wykazano również, że podawanie 1 mg aukubiny bezpośrednio do ucha, zmniejszało obrzęk aż o 80%.

Przy kaszlu

Wspominane wcześniej saponiny odznaczają się także działaniem wykrztuśnym. Ale jak to działa? Otóż substancje te podrażniają zakończenia nerwów czuciowych zlokalizowanych w błonie śluzowej żołądka. W następstwie czego pobudzany jest odruch kaszlu oraz nasilenie wydzielania w obrębie dróg oddechowych. Bezpośrednio zwiększa to wydzielanie wody w oskrzelach i upłynnienie zalegającej wydzieliny.

Zdrowsze serce

Znowu wracamy do werbaskozydu, ponieważ to właśnie ta substancja oprócz działania przeciwbólowego oraz przeciwzapalnego, przyspiesza akcje serca o 37% oraz zwiększa siłę skurczu tego mięśnia o 9%. Wpływa to na większą ilość przetaczanej krwi w czasie pojedynczego skurczu.

Jak przygotować i stosować?

No dobrze, ale jak w takim razie ją przygotować? Najprostszym, ale niestety jednocześnie najdroższym sposobem jest wizyta w specjalistycznym sklepie zielarskim. Zakupimy tam rozmaite produkty, w skład których wchodzi dziewanna. Są to między innymi syropy, wysuszone zioła do parzenia, tabletki oraz płyny. Wymienione preparaty stosujemy wedle potrzeb oraz instrukcji zawartych na opakowaniu. Natomiast jeżeli decydujemy się na własnoręczne przygotowanie tego daru natury, to musimy przestrzegać paru istotnych zasad. Po pierwsze, zebrane kwarty dziewanny powinniśmy suszyć w temperaturze nieprzekraczającej 35°C. Z liści możemy również wykonać olej. W tym wypadku nie suszymy zebranych wcześniej kwiatów, ale zalewamy je dobrej jakości olejem, na przykład oliwą z oliwek. A jak samodzielnie przygotować napar? Taki ciepły napój możemy wykonać przy użyciu albo suszu lub świeżych liści oraz kwiatów. Małą garść dziewanny wrzucamy do niewielkiej, około 250 mililitrowej filiżanki i zalewamy wrzącą wodą i parzymy przez 15-30 minut. Aby pożyć się zalegających na dnie liści, najlepiej użyć sitka lub gazy i odcedzić je od płynnej zawartości filiżanki. Tak przygotowany napar najlepiej pić 3-4 razy dziennie. Znajdzie się też coś dla koneserów alkoholi, gdyż możemy z niej wykonać też nalewkę. Potrzebować będziemy pół szklanki suszu lub 1 pełną świeżych liści. Tak przygotowaną bazę zalewamy 250 ml wódki i czekamy około tygodnia, po czym dokładnie ją filtrujemy.

Filip Siódmiak

