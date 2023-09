Czy sztuczna inteligencja jest dla nas zagrożeniem? | XXXII Forum Ekonomiczne (wideo)

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Artur Ceyrowski rozmawiał z Krzysztofem Silickim, dyrektorem ds. strategicznego rozwoju cyberbezpieczeństwa NASK-PIB

Są zagrożenia - to na pewno. Czy są takie, które już grożą naszemu gatunkowi? To ja jestem sceptyczny do postawienia takiej tezy. Tego typu medialne wypowiedzi są o tyle pomocne, że rzucają światło na pewien problem w cyberprzestrzeni. Zagrożenia od zawsze były. Teraz dochodzą algorytmy samouczące się, które potrafią coraz więcej. Tempo rozwoju jest zaskakujące nawet dla twórców tych rozwiązań - mówi Silicki.