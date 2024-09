Liderzy w Karpaczu o Polsce w Europie i Europie w globalnej gospodarce

Ponad 350 wydarzeń – przede wszystkim debat z udziałem polityków, przedstawicieli biznesu oraz kultury i nauki – znalazło się w programie XXXIII Forum Ekonomicznego, które we wtorek rozpocznie się w Karpaczu. Polskie Davos, jak nazywana jest największa konferencja biznesowo-polityczna w Europie Środkowej i Wschodniej, znów przyciągnie uwagę ekonomistów, mediów i ekspertów gospodarczych.

Oficjalnie Forum wystartuje 3 września w południe od prezentacji corocznego Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, w którym przedstawione są kluczowe problemy i wyzwania stojące przed Polską i krajami regionu. W dwunastu opracowaniach analitycy i ekonomiści opisują zmagania z inflacją, zmianami demograficznymi, zmiany na rynku pracy i w budownictwie mieszkaniowym, samorządowi terytorialnemu.

To jest jedyne tego rodzaju opracowanie w Europie Środkowej. Nigdzie dotąd nie podjęto nawet próby definiowania obszarów, które podlegają tak szybkiej i tak radykalnej transformacji jak to ma miejsce w przypadku Europy Środkowej. I to jest wyjściowy element Raportu Forum Ekonomicznego i SGH – mówi w wywiadzie dla „Gazety Bankowej”, Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. -

Corocznemu przeglądowi podlegają wszystkie kluczowe sfery życia gospodarczego, które mają istotny wpływ na rozwój gospodarczy – to przekształcenia związane z polityką klimatyczną, z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi, ochroną środowiska… To nie jest tak, że ten raport co roku zawiera nowe elementy, ale konsekwentnie i systematycznie odnosi się do największych wyzwań w tej części Europy.

Dialog

„Rodzina demokratycznych krajów Europy zdaje sobie coraz wyraźniej sprawę, że przyjdzie jej żyć przez kolejne lata w realiach nowej zimnej wojny. Gospodarki naszych krajów będą musiały poradzić sobie nie tylko z klasycznymi wyzwaniami, ale także z wymogami trybu wojennego. Tym bardziej wyjątkowo istotna pozostanie na naszym kontynencie wartość współpracy i współdziałania” – czytamy w założeniach programowych Forum Ekonomicznego.

„Jednym z celów Forum Ekonomicznego zawsze było łagodzenie konfliktów i tworzenie więzi. Dlatego jeszcze większego znaczenia nabiera platforma dialogu, którą dla przedstawicieli krajów z różnych stron świata, a szczególnie naszej części Europy, stało się Forum w Karpaczu. Przez ponad trzy dekady udało się wspólnie stworzyć wyjątkowe miejsce, w którym można rozmawiać z poszanowaniem drugiej osoby i jej poglądów. Miejsce, w którym wykluwają się nowoczesne idee i niekonwencjonalne, innowacyjne rozwiązania” – czytamy na stronie Forum.

Sztuczna inteligencja w Karpaczu

To co wyróżnia tegoroczne spotkanie to fakt, że jednym z kluczowych wydarzeń będzie po raz pierwszy Forum Sztucznej Inteligencji.

Dzisiaj sztuczna inteligencja, cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo są absolutnie najważniejszymi tematami debat nie tylko w gospodarce, ale również w polityce. Przy pomocy sztucznej inteligencji są obserwowane i analizowane wydarzenia na granicy Polski, na granicy Unii Europejskiej, również w polityce. Zatem nie mieliśmy innego wyboru. Cyberprzestrzeń i sztuczna inteligencja są kluczowymi wyzwaniami przed którymi stoi Europa – mówi Zygmunt Berdychowski.

Planujemy ponad 50 tematów w agendzie całego Forum Ekonomicznego. To ogromna liczba spotkań, debat i wstąpień na temat SI. Po drugie, podpisaliśmy porozumienie z ministrem cyfryzacji, z Uniwersytetem Warszawskim, z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, politechnikami w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, aby wspólnie przygotowywać te wydarzenia. Wszystkie najważniejsze ośrodki zajmujące się w Polsce sztuczną inteligencją będą mogły przedstawić własny wkład w rozwój tego niezwykle ważnego procesu. Wspólnie pokażemy, jak dziś Polacy starają się odpowiedzieć na wyzwania, które niesie ze sobą rozwój technologiczny. Bo mamy ogromne osiągnięcia – choćby polski system e-recept jest unikalnym narzędziem w skali europejskiej. Do tego ogromna rzesza polskich informatyków, programistów pracuje dla zagranicznych, globalnych korporacji. I ciągle brakuje nam wiodącego polskiego operatora, który w tym zakresie mógłby nadawać ton działaniom podejmowanym zarówno przez administrację państwową, jak również ośrodki akademickie i oczywiście biznes.

Nagrody i Człowiek Roku Forum Ekonomicznego

Wzorem lat ubiegłych podczas Forum Ekonomicznego zostaną przyznane nagrody, w tym dla Człowieka Roku raz Firmy Roku. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku statuetkę otrzymał ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Bank Gospodarstwa Krajowego został Firmą Roku 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a Nagrodę SGH otrzymał Czesław Lang. Przyznano też nagrodę Organizacji Pozarządowej Roku, którą otrzymało stowarzyszenie Wspólnota Polska. Polonijną Nagrodę Forum Ekonomicznego otrzymała stacja TVP Polonia.

Kto opuści Karpacz z nagrodą w tym roku, dowiem się w najbliższych dniach. Wcześniej jednak ponad 6 tys. uczestników Forum Ekonomicznego weźmie udział w 350 panelach dyskusyjnych, debatach i spotkaniach, prezentacjach i wywiadach. Wśród gości XXXIII Forum wymieniani są wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier Krzysztof Gawkowski, Nicole Alexander, była szefowa marketingu globalnego w Meta (Facebook) czy fotoreporter Ron Haviv, który zasłynął na całym świecie swoimi relacjami zdjęciowymi z miejsc, w których popełniono zbrodnie wojenne. Na Forum pojawi się również olimpijczyk i postać telewizyjna Robert Korzeniowski. Oprócz nich na karpackie spotkanie przybędą, jak co roku, politycy, prezesi, biznesmeni oraz wybitni ekonomiści.

Organizatorem Forum jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównymi partnerami Forum Ekonomicznego są m.in. województwo dolnośląskie, Miasto Wrocław oraz Miasto Gospodarz - Karpacz.

XXXIII edycja Forum Ekonomicznego odbędzie się w Karpaczu w dniach 3-5 września pod hasłem „Czas nowych liderów: razem kształtując przyszłość”. „Gazeta Bankowa” i portal wGospodarce.pl oraz telewizja wPolsce.24 objęły wydarzenie patronatem.