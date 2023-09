Magazyny gazu są prawie pełne

Polacy będą bezpieczni tej zimy - zapewniła w poniedziałek pełnomocniczka rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Jak podała, kolejny polski magazyn gazu, w Husowie (woj. podkarpackie), został wypełniony w 100 proc. Z informacji na stronie Gas Storage Poland wynika, że stan napełnienia magazynów gazem wynosi 97 proc.

„11 września i 100 proc. wypełnienia kolejnego polskiego magazynu gazu w Husowie” - przekazała Łukaszewska-Trzeciakowska, w poniedziałkowym wpisie na Twitterze.

Jak podaje na swojej stronie spółka PGNiG z Grupy Orlen, Podziemny Magazyn Gazu Husów w woj. podkarpackim ma pojemność czynną 500 mln metrów sześc. To największy z czterech takich obiektów obsługiwanych przez oddział PGNiG w Sanoku.

Pełnomocniczka rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej zaznaczyła, że „to kolejny pełen magazyn - Polacy będą bezpieczni tej zimy dokładnie tak jak poprzedniej”. Dodała, że system przesyłowy Gaz-Systemu jest również gotowy.

„Nie zwalniamy tempa, dbamy o bezpieczną przyszłość Polaków” - podkreśliła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Pod koniec lipca pełnomocniczka rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej informowała, że maksymalną pojemność osiągnął podziemny magazyn gazu w podkarpackiej Brzeźnicy, również obsługiwany przez oddział PGNiG w Sanoku. Pojemność czynna PMG Brzeźnica to 100 mln metrów sześc.

Grupa Orlen jest właścicielem siedmiu podziemnych magazynów gazu wysokometanowego o łącznej pojemności ok. 3,3 mld m sześc. Pięć z tych obiektów: Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica - to magazyny złożowe; dwa kolejne, w Kosakowie i Mogilnie, to magazyny w kawernach wypłukanych w złożach soli.

Grupa Orlen to należący w 49,9 proc. do Skarbu Państwa multienergetyczny koncern powstały w wyniku fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Posiada m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach i na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny i segment wydobywczy węglowodorów. Ponadto prowadzi inwestycje związane z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. koncern zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem terminala LNG w Świnoujściu.

PAP/rb