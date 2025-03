Czy Europie wystarczy gazu? Byle do wiosny

Zapasy gazu ziemnego w europejskich magazynach wynoszą 38,2 proc. Znajduje się w nich 438,39 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. Polskie magazyny gazu wypełnione są w blisko 50 proc.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 33,6 proc., a we Francji to 22,4 proc. We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 50,1 proc., w Austrii 49,3 proc., a w Hiszpanii 65 proc. Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 40,6 proc., a Czesi w 38,4 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 18,69 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 49,9 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej 56,3 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

