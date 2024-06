Orlen sprzedał spółkę zarządzającą magazynami gazu

Gaz-System kupił w piątek od Orlenu Gas Storage Poland, operatora systemu magazynowania gazu, zarządzającego podziemnymi magazynami - poinformowały obie spółki. Własność magazynów, których pojemność wynosi 3,3 mld m sześc., pozostaje w Grupie Orlen.

Sprzedaż Gas Storage Poland (GSP) To realizacja warunku, jaki postawił UOKiK przed wydaniem zgody na przejęcie PGNiG przez Orlen. W marcu 2022 r. prezes UOKiK zgodził się na przejęcie PGNiG pod warunkiem wyzbycia się przez Orlen „w sposób trwały i nieodwracalny” kontroli nad GSP, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PGNiG.

Jak poinformowały Orlen i Gaz-System w piątek podpisano ostateczny dokument, zamykający transakcję sprzedaży GSP.

Siedem magazynów

W lutym akcjonariusze Orlenu zgodzili się na sprzedaż GSP. Aby umożliwić GSP realizację swoich zadań, Orlen zawarł umowę, w ramach której operator zarządza pojemnościami podziemnych magazynów gazu należących do koncernu.

Orlen jest właścicielem siedmiu podziemnych magazynów gazu (PMG), o łącznej pojemności ok. 3,3 mld m sześc.

Pięć z nich: Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica to magazyny złożowe, wykorzystujące wyeksploatowane złoża gazu ziemnego.

Dwa, w Kosakowie i Mogilnie, to magazyny kawernowe, w których gaz magazynowany jest w pustych przestrzeniach utworzonych w złożach soli w wyniku jej wypłukania.

Rozbudowa w Wierzchowicach

Jak przypomniał Orlen, koncern aktualnie rozbudowuje największy magazyn Wierzchowice o 800 mln m sześc., do 2,1 mld m sześc. Zakończenie prac planowane jest na przełom 2025 i 2026 r.

W efekcie zdolności magazynowania gazu w Polsce zwiększą się do 4,1 mld m sześc., co - jak podkreślił Orlen - istotnie wzmocni bezpieczeństwo dostaw gazu do polskich odbiorców.

Po pierwsze bezpieczeństwo

W ocenie prezesa Gaz-Systemu Sławomira Hinca, nabycie GSP jest rozwiązaniem optymalnym zarówno pod względem elastyczności pracy krajowego systemu przesyłowego, jak i efektywności wydatkowania środków na rozwój pojemności magazynów.

Funkcjonowanie obu spółek w jednej grupie kapitałowej usprawni współpracę pomiędzy operatorem systemu przesyłowego a operatorem systemu magazynowania, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców - ocenił Hinc.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

PAP/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zaczęło się! Ceny gazu rosną o jedną czwartą

Obowiązkowa termomodernizacja domów! W programie „Czyste Powietrze”

Euro w Polsce? Bruksela ocenia

Od Francji zależą teraz losy Zielonego Ładu