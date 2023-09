Premier: wprowadzimy emerytury stażowe; to wyraz wdzięczności

Wprowadzimy emerytury stażowe; to wyraz naszej wdzięczności za waszą ciężką pracę - mówił w wyemitowanym w czwartek spocie wyborczym premier Mateusz Morawiecki

Dodał, że emerytury stażowe będą przysługiwały po 38 latach okresów składkowych dla kobiet i 43 latach dla mężczyzn.

Są ludzie, którzy od najmłodszych lat bardzo często ciężko pracowali fizycznie w najróżniejszych zawodach. To dla nich chcemy wprowadzić emerytury stażowe - mówił w spocie wyborczym premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że emerytury stażowe „to realizacja wielkiej idei pochodzącej z czasów Solidarności”.

To realizacja oczekiwań ciężko pracujących milionów Polaków. To oni codziennie rano, niekiedy przed świtem wstają i budują naszą ojczyznę. To oni muszą mieć wybór. Muszą mieć szanse złapania oddechu. Wprowadzimy dla tych ciężko pracujących ludzi emerytury stażowe: 38 lat okresów składkowych dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn - mówił. Niech to będzie ich wybór, kiedy przejść na emeryturę. To wyraz naszej wdzięczności za waszą ciężką pracę. I dziś chcemy tę wdzięczność zamienić na emeryturę stażową - dodał.

Zapowiedź wprowadzenia emerytur stażowych przedstawił w czasie sobotniej konferencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Końskich (Świętokrzyskie) prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W roku 1980, w Porozumieniach Sierpniowych, była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, bo już przeszło 43 lata minęło od podpisania tych porozumień. Dziś mogę z radością powiedzieć, że wprowadzimy emerytury stażowe: 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn - powiedział prezes PiS.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg odnosząc się do tej zapowiedzi w Radiu Zet uściśliła, że w projekcie ustawy zostanie zapisane, że osoby, które nabędą wymagane lata pracy, zyskają prawo do minimalnej emerytury. „Absolutnie nie będziemy wprowadzać takich rozwiązań, które miałyby powodować, że będą to emerytury niższe niż minimalna emerytura w Polsce” – mówiła.

Dodała, że PiS, jako odpowiedzialna formacja polityczna wprowadza zmiany „w tym momencie, kiedy budżet może sobie pozwolić na taką zmianę. (…) Wiek 38 dla kobiet i 43 dla mężczyzn to bardzo przemyślana decyzja. (…) To nie są gruszki na wierzbie, to są konkrety, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom” - podkreśliła.

Projekt w sprawie emerytur stażowych ma zostać zaprezentowany nowemu parlamentowi.

PAP/KG