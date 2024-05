Karta Rodziny Wojskowej i podwyżki dla żołnierzy

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, potwierdził podczas wystąpienia w Sejmie, że wprowadzona zostanie Karta Rodziny Wojskowej uprawniająca do różnego rodzaju ulg, rabatów i innych benefitów. Przygotowywana jest również nowa siatka płac dla wojskowych.

„Wprowadzimy Kartę Rodziny Wojskowej, bo w wojsku służy nie tylko żołnierz, ale cała jego rodzina. To są setki tysięcy osób w całej Polsce: małżonkowie, partnerzy, dzieci, wnuki, rodzice. Oni są związani z Wojskiem Polskim, chociaż nie noszą munduru” – powiedział szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wystąpienia w Sejmie stwierdził, że państwo polskie w najwyższym stopniu zadba o każdą rodzinę wojskową, zarówno służącą w Wojsku Polskim, jak i o weteranów.

„Dziś można korzystać z różnorodnych ulg w różnych jednostkach publicznych, ale wierzę, że prywatny biznes również się do tego zgłosi, tak jak w Karcie Dużej Rodziny, i będzie udzielał wsparcia oraz honorował zniżki” – wyraził swoje oczekiwania Minister Obrony Narodowej.

System analogiczny do Karty Dużej Rodziny

Wicepremier nie zdradził konkretów na temat założeń i realnych korzyści, które miałyby wynikać z posiadania Karty Rodziny Wojskowej. Zapewnił za to, że projekt ma zostać przedstawiony w najbliższym czasie. Najprawdopodobniej system, który zostanie wdrożony będzie analogiczny do Karty Dużej Rodziny, a więc da uprawnienia do rozmaitych ulg i benefitów. Możliwe, że będzie dotyczył produktów i usług oferowanych nie tylko przez instytucje publiczne, ale również przez prywatny biznes.

Wzrosną płace i dodatki stażowe

Szef resortu obrony zapowiedział także zmiany w zarobkach w armii. Dodatki stażowe będą wypłacane co roku, żeby zatrzymać odchodzenie z wojska i złagodzić trudną sytuację wynikającą z sytuacji rynkowej. „Zmieniamy siatkę płac oraz dodatki dla żołnierzy Wojska Polskiego. Nie może być kolosalnej dysproporcji pomiędzy służbą w wojsku w lotnictwie i pracą w lotnictwie cywilnym. Musieliśmy to zmienić, dlatego przyjęliśmy nowy system motywacyjny dla pilotów i personelu zabezpieczającego lot” – wyjaśnił wicepremier.

