Soboń: „Lokalna półka” funkcjonuje w innych państwach

Rozwiązania tego typu co program „Lokalna półka” funkcjonują już w innych państwach - mówił w środę w Programie Trzecim Polskiego Radia Artur Soboń, wiceminister finansów. Przyznał, że potrzebna będzie kontrola sklepów, ale przede wszystkim zachęty do tworzenia półek z lokalnymi produktami.

Wiceminister finansów Artur Soboń pytany był w środę w Programie Trzecim Polskiego Radia, jak egzekwowane będą założenia ogłoszonego wcześniej tego dnia programu PiS „Lokalna półka”. Zakłada on, że co najmniej 2/3 produktów spożywczych na sklepowych półkach mają stanowić polskie, lokalne produkty.

„Nie jest to dzisiaj coś, czego nie da się zrealizować. Tego typu rozwiązania funkcjonują w innych państwach. To z jednej strony powinna być jakaś forma sprawozdawczości, kontroli, ale przede wszystkim zachęt, regulacji, które by zachęcały te podmioty do tego, aby takie lokalne półki powstawały” - powiedział Soboń.