Soboń: Składamy projekt ustawy przedłużający zerowy VAT na żywność

Zerowa stawka VAT na żywność powinna pozostać z nami również w roku 2024, dlatego składamy dzisiaj projekt ustawy przedłużający zerowy VAT na żywność od 1 stycznia do końca czerwca 2024 r. - poinformował w poniedziałek wiceminister finansów Artur Soboń (PiS).

Soboń poinformował na konferencji prasowej w Sejmie, że PiS składa dzisiaj pierwszy projekt ustawy w tej kadencji - przedłużający zerowy VAT na żywność od 1 stycznia do końca czerwca 2024 r. „Liczymy, że znajdzie on poparcie w Izbie, bo ci, którzy chcą dzisiaj stworzyć koalicję rządową mówili wielokrotnie: co dane, nie będzie zabrane” - przypomniał.

Wiceminister podkreślił, że PiS składa projekt ustawy, a nie rozporządzenie, ponieważ „chce mieć gwarancję, że rząd, który powstanie nie wycofa się z tego korzystnego dla Polaków rozwiązania”.

„Nawet najwięksi krytycy naszego hojnego, ale adekwatnego do sytuacji wsparcia nie powinni głosować przeciwko temu projektowi, ponieważ to jest pomoc, która trafia przede wszystkim do tych najsłabszych, którzy najbardziej jej potrzebują” - mówił Soboń. Zaznaczył, że jest to dobre rozwiązanie jednocześnie dla gospodarstw domowych, podmiotów handlowych, kontrahentów, dostawców, producentów żywności i całego rynku.

Dodał, że PiS „podchodzi do tego ostrożnie, patrząc także na skutki fiskalne”. „Zatem proponujemy rozwiązanie na kolejne pół roku, jako rozwiązanie osłonowe i takie, które jest możliwe zgodnie z dyrektywą europejską” - wskazał Soboń.

PAP/kp