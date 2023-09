Maląg dla "Sieci": To rodzina daje mi siłę do pracy

Bycie politykiem to zarówno zajęcie, jak i ogromna odpowiedzialność, misja w służbie społeczeństwa – wskazała w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” szefowa MRiPS Marlena Maląg. To rodzina daje mi siłę do pracy – zaznaczyła minister.

Jej zdaniem, to jak udaje się łączyć pracę polityka z życiem rodzinnym, zależy w dużej mierze od formatu polityka. „Oczywiście ideałem byłoby, gdyby istniała równowaga, ale z własnego doświadczenia wiem, że nie zawsze jest to możliwe. To kwestia naszych wyborów” – wskazała.

Dodała, że wbrew „obawom” przeciwników obecnej polityki społecznej, dodatkowe wsparcie dla rodzin w ramach kolejnych programów pomocowych nie wpłynęło negatywnie na rynek pracy i nie doprowadziło do masowej rezygnacji kobiet z zatrudnienia.

Przeciwnie, jak zaakcentowała szefowa resortu rodziny, współczynnik zatrudnienia dla kobiet z dziećmi stale rośnie.

Czytaj też: Sasin: Dla PiS nie ma podziału na Polskę A i B

Czytaj też: Szef PiS zapewnia: Relokacji imigrantów nie będzie

PAP/kp