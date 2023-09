Maląg: polski rynek pracy jest stabilny

W tym kwartale stopa bezrobocia utrzyma się na poziomie 5,0 proc., a na koniec roku wzrośnie do ok. 5,5 proc. - prognozują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do danych GUS. W 2024 r. utrzyma się ona na poziomach zbliżonych do tegorocznych - dodają