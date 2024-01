Prof. Adam Glapiński, prezes NBP Człowiekiem Wolności 2023 tygodnika Sieci

Podczas uroczystej gali Człowiek Wolności 2023 tygodnika „Sieci”, której laureatem został prof. Adam Glapiński, prezes NBP wystąpili m.in wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak i były premier Mateusz Morawiecki. Wręczenie nagrody poprzedziła także laudacja Michała Karnowskiego, członka zarządu wydawnictwa Fratria.

Walka o suwerenność

Mariusz Błaszczak odczytał list od prezesa PiS.

Dzisiejsze uroczystość odbywa się w czasie szczególnym. Z jednej strony jesteśmy w nim świadkami brutalnych prób zdławienia wolności mediów, a z drugiej trwających od wielu tygodni innych działań wymierzonych w swobody obywatelskie. (..) Jeśli plan centralizacji UE się powiedzie, to de facto nasza ojczyzna straci finalnie suwerenność. Mówiąc obrazowo, Polska zostanie sprowadzona do poziomu rządzonego z Berlina terytorium zamieszkanego przez Polaków, czyli peryferyjnego landu drugiej kategorii— zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS zwrócił uwagę na duże znaczenie własnej waluty.

Trzeba podkreślić, iż według danych makroekonomicznych nasza gospodarka lepiej poradziła sobie z pandemią Covidu jak i skokami cen energii. Konsekwencje przyjęcia euro świetnie pokazuje porównanie Polski ze Słowacją. (…) Dziś to Polska ma przewagę, a Słowacy są mniej zamożni niż byli przed rezygnacją z własnej waluty. (…) Obrona własnej waluty jest zgodna z polską racją stanu, dlatego też bardzo się cieszę, że tytuł Człowieka Wolności 2023 Tygodnika „Sieci”: został przyznany prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu, który z oddaniem stoi na straży polskiego złotego — podkreślił.

Fudamentalna zasada wolności

Z kolei były premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na fundamentalną kwestię wolności.

-Wolność jest podstawową zasadą, która nam wszystkim przyświeca i dla której jesteśmy w stanie poświecić wszystko. Ta wolność została bezpardonowo ostatnio w Polsce zaatakowana. Dzisiaj doświadczamy coraz bardziej orwellowskiego świata, który sądziliśmy, że należy do przeszłości. Atak na instytucje umocowane w konstytucji, ustawach, nazywany jest przywracaniem praworządności. Atak na ludzi, którzy walczyli z korupcją, nazywany jest wymierzaniem sprawiedliwości. Atak na ludzi, którzy upominają się o wolne słowo, prawo do jakiegokolwiek pluralizmu medialnego, nazywany jest przywracaniem wolności w mediach. zwróćcie uwagę na to orwellowskie pomieszanie pojęć — mówił były premier.

Wejście „silnych ludzi” do telewizji, nazywane było przywracaniem praworządności w telewizji. Po wejściu do tej instytucji mogą być wejścia do kolejnych. (…) Jutro to może być inna instytucja, nawet NBP, tym również grozili. Pojutrze żandarmi Tuska mogą zapukać do każdego polskiego domu. Wszyscy Polacy muszą sobie z tego zdawać sprawę - zaznaczył.

NBP stał się głównym szańcem bitwy o suwerenność ekonomiczną Polski

Dziś, atakowany w sposób niezwykle brutalny, bezpardonowy, prezes NBP broni nie tylko konstytucyjnej niezależności instytucji, ale też udowadnia, że zgodnie z podjętym zobowiązaniem stoi na straży podstaw naszej państwowości – złotego, niezależnej polityki monetarnej i suwerennej polityki gospodarczej – mówił redaktor Michał Karnowski, członek zarządu wydawnictwa Fratria w laudacji na cześć prof. Adamowi Glapińskiemu, któremu Kapituła przyznała tytuł Człowieka Wolności 2023 tygodnika „Sieci”.

Co jakiś czas nazwisko naszego laureata szturmem – jak mawia młodzież – „podbija internety”. Bywa, że przyczyną jest kolejny atak niedawnej totalnej opozycji, dziś totalnej władzy.(…) Mimo hejtu często na czołówki wdrapują się osiągnięcia: kolejne zwiększenie zasobów złota, rekordowe rezerwy walutowe, międzynarodowa nagroda – rozpoczął swoją laudację redaktor Karnowski.

Ostatnio jednak najczęściej pada jedna fraza: Prezes miał rację, Profesor się nie mylił. Wbrew wielu, czasami wbrew wszystkim. Inflacja w grudniu spadła do poziomu, który zapowiadał. Sześć procent. (…)

Bój z putininflacją był jednym z najcięższych jakie przyszło dotąd stoczyć naszemu laureatowi. W tle była pandemia, wojna i bezpieczeństwo państwa. Za plecami brutalne, niespotykane w cywilizowanym świecie ataki opozycji, wykorzystującej czynnik zewnętrzny do podważenia zaufania do własnego państwa. Walili łomami licząc, że przewrócą prezesa instytucji, jednej z ważnych filarów polskiej niepodległości, naszego sukcesu. Próbowali przerazić Polaków, przekierować złość ze zbrodniarza Putina na ważnego urzędnika państwa polskiego. Nigdy wcześniej z czymś takim nie mieliśmy do czynienia. (…) Ale dał radę. Inflacja, która przyszła z zewnątrz i dotknęła cały świat, została skutecznie zdławiona, a jednocześnie bezrobocie nie wzrosło, firmy nie popadały. Cel został osiągnięty – powiedział Michał Karnowski.

Warto podkreślić: dziś wartość naszych rezerw dewizowych wynosi ponad 180 mld dolarów, z czego blisko 11 procent stanowią rezerwy złota opiewające na 314 ton. To są czynniki stabilizują pozycję polskiej waluty i polskiej gospodarki. Widzą to inwestorzy, agencje ratingowe, inne banki centralne i rządy – podkreślił autor laudacji.

Im mocniej wchodzimy w temat tym wyraźniej rozumiemy stawkę wydarzeń, których byliśmy i jesteśmy świadkami. Rolę w jakiej znalazł się nasz laureat. W instytucji, którą kieruje zbiegają się linie wielu zadań państwa polskiego, wieli wyzwań. Od obrony narodowej waluty przez utrzymanie rozwoju gospodarczego, tak skutecznej w ostatnich latach pogoni za Zachodem, zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

Sam to ujął w ten sposób: „Jak można w sytuacji gdy toczy się tak bezwzględna wojna na Ukrainie, gdy cały Zachód rozumie, że tam trwa obrona wolnego świata, tak kłamliwie atakować nasze siły zbrojne? Służby broniące granic? Rząd i inne instytucje państwowe? Trybunał Konstytucyjny? Także Narodowy Bank Polski? Tak się zachowuje zdradziecka V kolumna”.

(…) Gdy rusza potężna kampania propagandowa na rzecz rezygnacji z narodowej waluty i wprowadzenia euro, profesor odpowiada:

„To waluta uformowana i prowadzona w taki sposób, by sprzyjała najbogatszym państwom. Rosnącym odbiera dynamizm, konkurencyjność, możliwości reagowania na kryzysy”.

W odpowiedzi rzadko pojawia się jakiś merytoryczny argument. Najczęściej – groźby, wyprowadzenia przez „silnych ludzi”, bezprawnego postawienia przed Trybunałem stanu. Trzeba te słowa brać poważnie i szykować obronę. (…) Wszyscy tu obecni możemy, jak sądzę, powiedzieć naszemu laureatowi, że będzie w nas miał swoich obrońców, że nie ma zgody na żaden reżim - opisał Michał Karnowski.

To zatem nie koniec, a początek batalii o Narodowy Bank Polski. Początek starcia o niezależność i istnienie polskiej, narodowej waluty, walki o suwerenność gospodarczą kreowaną przez bank centralny. O rządy prawa, o przestrzeganie zasad Konstytucji i elementarnego ładu państwowego – podkreślił Michał Karnowski

I dodał: Jak podkreśliła bowiem kapituła tytułu, o czym mówią czytelnicy tygodnika „Sieci”, NBP stał się głównym szańcem bitwy o suwerenność ekonomiczną Polski (…)

Dziś, atakowany w sposób niezwykle brutalny, bezpardonowy, prezes NBP broni nie tylko konstytucyjnej niezależności instytucji, ale też udowadnia, że zgodnie z podjętym zobowiązaniem stoi na straży podstaw naszej państwowości – polskiego złotego, niezależnej polityki monetarnej i suwerennej polityki gospodarczej. To jednoznacznie uzasadnia tegoroczną decyzję redakcyjnej Kapituły o przyznaniu tytułu Człowieka Wolności 2023 tygodnika „Sieci” prof. Adamowi Glapińskiemu.

Ufamy, że tytuł Człowieka Wolności 2023 tygodnika „Sieci”, pomoże profesorowi Adamowi Glapińskiemu zgromadzić siły, by dać odpór temu bezprecedensowemu atakowi – zakończył redaktor Michał Karnowski.

Człowiek wolności - fantastycznie to brzmi

Kulminacją wieczoru było wystąpienie prof. Adama Glapińskiego, prezesa NBP i laureata nagrody Człowiek Wolności 2023 tygodnika „Sieci”.

W szczególności jestem dumny z tego, że moje nazwisko pada w kolejności po tak wspaniałych poprzednich laureatach tej nagrody, warto się w takim znaleźć chociaż raz w życiu. (…) Nigdy nie pretendowałem do żadnych nagród (…) Człowiek wolności - fantastycznie to brzmi, od tej pory będę prosił bliskich, żeby tak mnie nazywali — mówił prof. Adam Glapiński.

Jak był stan wojenny, uznałem, że to jest mój moment (…). Wtedy ja ruszyłem do przodu, gdy trzeba było przerzucać powielacze, coś przewozić, wywozić, a w szczególności kolportować bibułę. Zostałem przewodniczącym „Solidarności” na SGH. (…) Tak już to potem poszło — powiedział, przedstawiając dalej swoje losy, aż doszedł do czasów wolnej Polski.

Powstało Porozumienie Centrum, które było banalną kontynuacją idei „Solidarności” - żadna prawica, tylko umiarkowana partia wszystkich Polaków, którzy chcą niepodległości, sprawiedliwości, odejścia od komunizmu, parlamentaryzmu — mówił. Podkreślił jednak, że szybko zrezygnował z działalności partyjnej.

Pozostałem niesfornym chłopakiem. Na podwórku mówili o mnie „baran”, bo jestem człowiekiem dobrotliwym, natomiast gdy ktoś mnie prowokuje, to idę głową na śmierć i życie. Taką mam naturę, teraz koledzy z zarządu mnie powstrzymują. (…) Nie mam niestety natury Jezusa Chrystusa, chociaż jestem osobą wierzącą, nie nadstawiam drugiego policzka — powiedział.

W człowieku są dwa najpotężniejsze dążenia - do bezpieczeństwa i wolności. Raz się skłania do jednego, raz do drugiego (…). Między tymi biegunami się człowiek porusza, ale też społeczeństwa i narody. Często wspierają liderów, którzy kierują ich w stronę wolności, ale gdy ta wolność idzie za daleko, powoduje nierówności, to wtedy społeczeństwo w drugą stronę kieruje wahadło — zaznaczył.

Jest oczywiste, że warunkiem wolności i demokracji rozumianej tak klasycznie, jest pluralizm mediów, wolność wyboru. Musza być przynajmniej dwie konkurujące elity polityczno-ideowe, między którymi można wybierać, człowiek musi mieć wybór. (…) Media dzisiaj to jest podstawa demokracji, do tego wiele elit. Człowiek musi mieć możliwość wyboru. Nawet niestety jak w ostatnim przypadku, gdy za długo jedna elita rządzi, to jest ogromna potrzeba zmiany (…). Ważne jest tylko, by wahadło mogło dalej chodzić (…). Wiedzą o tym niestety też tyrani, oni wiedzą, że pierwszą rzeczą jest zniszczenie mediów. O to się toczy walka - pluralizm mediów i pluralizm elit. (…) Walka o wolne media to jest walka o demokrację. W gospodarce też musi być ten element konkurencji — powiedział.

Dziękuję Państwu jeszcze raz. Jestem wstrząśnięty i zmieszany, nie zasługuję na te laury, niemniej gdy to się stało, bezczelnie będę się z tym obnosił, przynajmniej w domu każę się tak nazywać — zakończył swoje wystąpienie prof. Adam Glapiński.

