O derusyfikacji polskiej energetyki podczas Krynica Forum

Po agresji Rosji na Ukrainę kwestie energetyki zajęły ważne miejsce w dyskusji o bezpieczeństwie w Europie, a suwerenność energetyczna stała się jedną z najbardziej pożądanych wartości. Derusyfikacja polskiej i europejskiej energetyki była jednym z tematów podczas Krynica Forum.

Polska energetyka przeprowadziła w szybkim tempie skuteczną „derusyfikację” źródeł zaopatrzenia w surowce, a teraz musi zabrać się za budowanie docelowej niezależności opartej o krajowe źródła surowcowe – mówił na Krynica Forum wiceprezes Banku Pekao Paweł Strączyński. W panelu pt.: „Derusyfikacja europejskiej energetyki – realny cel czy utopia?” udział wzięli przedstawiciele biznesu, polityki i środowisk akademickich. - Tomasz Młynarski - profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej UJ, były ambasador RP we Francji

Eksperci wspólnie zastanawiali się jak przebiegać będzie budowanie pełnej niezależności energetycznej Polski.

-W mojej ocenie będzie to proces dwuetapowy. W pierwszym okresie przejściowym stosujemy nadal gaz, ale gaz niepochodzący z Rosji (…). Opieramy energetykę na własnych źródłach i paliwach, plus import z krajów bezpiecznych (…), rozbudowujemy energetykę odnawialną i rozproszoną. Docelowa niezależność energetyczna będzie oparta o własne źródła energii - mówił Paweł Strączyński.

Zdaniem wiceprezesa Pekao do drugiego etapu transformacji energetycznej konieczne będą wysokowydajne magazyny energii. Dotychczasowe metody jej magazynowania nie pozwolą na pełne wykorzystanie źródeł odnawialnych, gdyż są niestabilne.

Uczestniczący w dyskusji Tomasz Młynarski, profesor UJ i były ambasador RP we Francji powiedział, że cała Europa chce „derusyfikować” źródła surowców energetycznych, ale najważniejsza jest odpowiedź na pytanie - jak to zrobić?

–Transformacja energetyczna jest pewną drogą do uniezależnienia się od węglowodorów. I to nie jest coś abstrakcyjnego. Druga ważna rzecz to produkcja wodoru. Nie możemy się bać, być w tyle. Nie możemy być zaściankiem w procesach, które postępują. Za 20 lat Francja zupełnie odejdzie od naturalnego gazu, bo będzie miała syntetyczny z wodoru. (…) Tych procesów nie można postrzegać jako zagrożenie. Polska nie może się bać nowoczesności, ale musi w nią inwestować, musi iść ścieżką transformacji. To jest kwestia niezależności energetycznej, zatrudnienia. Tutaj powinna być ponadpolityczna strategia, a kolejne rządy powinny to wdrażać. To proces na 20-30 lat, ale efektem jest uniezależnienie – mówił dr hab. Młynarski.