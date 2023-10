P. Czarnek: PO i PSL są umówieni z Niemcami

PO i PSL są umówieni z Niemcami, że jak wygrają wybory, to pozwolą na nielegalną imigrację. Dlatego nie chcą głosować w referendum. Świadczy o tym m.in jutrzejsza debata w Parlamencie Europejskim o pakcie migracyjnym - powiedział we wtorek w TVP minister edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyła się debata pt.

Korupcyjna sprzedaż wiz Schengen na dużą skalę.” „To jest potężnie antypolski skandal w wykonaniu europosłów, którzy są niby polskimi przedstawicielami. Na ich zlecenie o tym niebywałym kłamstwie była mowa po to, żeby szkalować dobre imię Polski na arenie Parlamentu Europejskiego” - stwierdził Czarnek. Dodał, że debata spotkała z oburzeniem opozycyjnych posłów krajów europejskich. To jest niebywały pokaz obłudy i antypolskiego zachowania ze strony europosłów, którzy podobno są polskimi przedstawicielami. Ludzie stracili poczucie troski o swój kraj. Jadą za granicę i bezczelnie kłamią na temat Polski, po to, aby ewentualnie dojść do sytuacji, kiedy będzie jakiś kryzys Schengen, którego nie ma, i aby przedstawić Polskę, jako winną nielegalnej imigracji ludzi - ocenił minister.

Jego zdaniem, to „Niemcy z Tuskiem, który wówczas był przewodniczącym Rady Unii Europejskiej, wprowadzali politykę migracyjną, która doprowadziła do katastrofy krajów Europy Zachodniej”.

W środę podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbędzie się kolejna debata, tym razem pt.

Potrzeba szybkiego przyjęcia pakietu w sprawie azylu i migracji. Została ona włączona do porządku obrad na wniosek frakcji EPL, w której skład wchodzą PO i PSL. Za debatą o takim tytule opowiedzieli się też socjaldemokraci, mający w swoich szeregach SLD i Nową Lewicę oraz liberałowie (Polska 2050). Powtarzają, że są przeciwko nielegalnej imigracji, a ich ugrupowanie zwołało na jutro dyskusję na temat przymusowej relokacji po to, żeby jeszcze więcej nielegalnych imigrantów z Afryki tymi barkami, łodziami i kutrami przez Morze Śródziemne wpłynęło. Próbują ściemniać i mówią, że też są przeciwko, ale pytanie jest proste: dlaczego nie chcecie iść na referendum i odpowiedzieć na jedno fundamentalne pytanie? Wystarczy powiedzieć swoim wyborcom: idźcie na referendum i powiedzcie nie. Ale oni tego nie mówią, dlatego, że wiedzą, że są umówieni z Niemcami, że jak tylko dojdą do władzy - zresztą Niemcy to mówią wprost - to na tę nielegalną imigrację pozwolą - skomentował jutrzejszą debatę szef MEiN.

Dodał, że po wyborach, jeśli wygra opozycja, w Polsce będą „setki tysięcy ludzi, których nie znamy i którzy będą siać niebezpieczeństwo w polskich miastach i miasteczkach”.

Tego w Polsce nie chcemy, tego w Polsce nie będzie i dlatego 15 października trzeba odpowiedzieć +nie+ na to pytanie i +nie+ Tuskowi - podkreślił.

Zdaniem ministra, dyskusja, która odbędzie się jutro w PE, może świadczyć o tym, że opozycja chce zdążyć z przyjęciem paktu migracyjnego przed wyborami.

Intencje PO i PSL są właśnie takie - wprowadzić na wniosek Niemców przymusową relokację nielegalnych imigrantów - zaznaczył. Jak oni dojdą do władzy, to kto do nas przyjdzie z tych nielegalnych imigrantów? Trafią do nas ludzie nieznani nikomu i zdolni do nieprawdopodobnych rzeczy - widzimy to w innych krajach. Ta dyskusja na wniosek partii Tuska ma na celu otwarcie drzwi na oścież mafiom, które przewożą tych biednych ludzi przez morze, którzy często tam toną - dodał Czarnek. Ocenił, że „jest to polityczna wina tych, którzy wprowadzili tak absurdalną politykę migracyjną”.

