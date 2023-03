Minister Czarnek: Koniec z atakami na Kościoł

Nie można pozwolić, żeby Donald Tusk i Platforma Obywatelska jako program przyjmowali systemowy atak na Kościół, czyli na naród, bo to jest atak na naród. Wstyd i hańba - powiedział w Lublinie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W sobotnim briefingu przed gmachem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego szef MEiN nawiązał do tego, że św. Jan Paweł II jeszcze jako biskup krakowski przez wiele lat wykładał na tej uczelni. Jego zdaniem zarówno KUL, jak i miasto Lublin wiele zawdzięczają papieżowi.

Według niego, nie chodzi tu tylko o świętego Jana Pawła II. Szef MEiN nawiązał do słów kard. Stefana Wyszyńskiego: „jeśli przyjdą zniszczyć naród, zaczną od Kościoła, bo Kościół jest siłą tego narodu”.

To co widzieliśmy wczoraj podczas wystąpienia Donalda Tuska jest niczym innym, jak atakiem na Kościół, czyli na naród (…) Donald Tusk zaatakował wczoraj bezpośrednio Kościół w Polsce. Nie hierarchów, bo Kościół to nie są tylko hierarchowie; nie duchownych, bo Kościół to nie są tylko duchowni. Zaatakował miliony Polaków, którzy każdego dnia i każdego tygodnia chodzą do kościoła, bo są Kościołem. Uderzył wprost w Kościół i w religię, mówił w sobotę Czarnek.