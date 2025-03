Tusk odda suwerenność Polski w ręce Niemiec?

Rezolucja Parlamentu Europejskiego oddaje kompetencje i suwerenność w obszarze bezpieczeństwa politykom niemieckim przede wszystkim, bo oni rządzą w Europie. Proszę państwa, kto gwarantuje bezpieczeństwo Polski? Żołnierze amerykańscy i polscy czy żołnierze niemieccy? Ta obłuda pana Donalda Tuska” - powiedział w sobotę poseł PiS Piotr Gliński. odnosząc się do głosowania w PE nad rezolucją o obronności UE, której nie poparli europosłowie tej partii.

Były wicepremier i minister kultury w rządzie Mateusza Morawieckiego skomentował uchwaloną w środę przez Parlament Europejski w Strasburgu rezolucję dotyczącą rzekomego wzmocnienia obronności Unii Europejskiej podczas konferencji prasowej polityków PiS przed siedzibą Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

Kłamliwa propaganda premiera Polski

W ramach rezolucji przyjęto „poprawkę” zaproponowaną przez delegację PO-PSL w Europejskiej Partii Ludowej (EPL), uznającą Tarczę Wschód, za projekt UE. Dokumentu nie poparli europosłowie PiS i Konfederacji.

Ta rezolucja jest swoistą deklaracją, że Polska chce, żeby o sprawie naszej obronności bezpieczeństwa decydowano w Paryżu, Berlinie czy Brukseli - wyjaśnił poseł Sebastian Kaleta O co chodzi w rezolucji Tarczy Wschód? -

„Prawo i Sprawiedliwość jest oczywiście za Tarczą Wschód. Ta tarcza istnieje w Polsce dzięki temu, że za naszych czasów tu pojawili się amerykańscy żołnierze. Oni są największą gwarancją bezpieczeństwa Polski wraz ze zwiększoną polską armią, ze zwiększonym budżetem, z zakupami najnowocześniejszego uzbrojenia” - powiedział Gliński.

„Natomiast rezolucja Parlamentu Europejskiego jest rezolucją, która oddaje kompetencje i suwerenność w obszarze bezpieczeństwa przede wszystkim politykom niemieckim, bo oni rządzą w Europie.” - dodał.

Obłuda

„Obłuda pana Donalda Tuska, który oskarża nas o rzeczy niebywałe, to jest ta metoda Tuska odwracania kota ogonem, opowiadania o rzeczach absolutnie kłamliwych, o 180 stopni odwrotnych niż one mają się w rzeczywistości. Polega także na tym, że ewentualne budowanie armii europejskiej zdolnej do obrony Polski to jest co najmniej 10 lat. Nie ma takiej armii. Nie ma takiej armii. Nawet zakładając, że ta rezolucja byłaby krokiem w dobrym kierunku, to przecież chodzi tu przede wszystkim o to, żeby odebrać kolejny element suwerenności krajów unijnych i przekazać je elitom europejskim, elitom, przypominam, nieodpowiedzialnym, które doprowadziły do tego, że Europa w tej chwili jest bezbronna, że Europa przechodzi kryzys gospodarczy, ponieważ stawiała na rozwój gospodarczy w oparciu o Putina — przypomniał.

Europa płaci więcej Putinowi niż Ukrainie

„I Europa, co jest kolejnym elementem tej straszliwej obłudy i kłamstwa, Europa wciąż handluje z Putinem. Europa wciąż przecież Putinowi więcej płaci za gaz i ropę, niż pomaga Ukrainie w wojnie przeciwko Putinowi. Tak mają się rzeczy i tak wygląda to kłamstwo i obłuda” - dodaje.

Ratować gospodarkę Niemiec

Poseł Piotr Uściński z kolei zwrócił uwagę na ważny aspekt gospodarczy, który jest wymierzony przeciwko Polsce.

Otóż Niemcy, Francja chcą po prostu, żeby cała Europa kupowała sprzęt wyprodukowany w Niemczech i we Francji. Jeśli te zapisy wejdą w życie, nie będziemy mogli podejmować decyzji merytorycznych, nie będziemy mogli wybierać najlepszego uzbrojenia, takiego, jakie jest potrzebne naszej armii, ale będziemy musieli kupować to, co jest dostępne w Europie, bowiem rezolucja „White Paper:: zakłada, że uzbrojenie ma być produkowane w Europie — wskazał.

Co z naszymi kontraktami na uzbrojenie z USA? Co z naszymi kontraktami na uzbrojenie z Korei. To są bardzo potrzebne naszej armii dostawy broni, które są już zaplanowane, zakontraktowane i chcemy, żeby te dostawy były kontynuowane. Nie możemy się zgodzić na to, żeby zamiast wybierania tego, co jest potrzebne naszej armii, wybierać koniecznie to, co wyprodukowali Niemcy

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Przez Tuska sto milionów euro trafi do innych

Jak w Northvolt wyparowało 15 mld dol.

Nie ma przeszkód dla złota!

»»Skok Von der Leyen na oszczędności Polaków – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24