Tąpnięcie na rynku ropy!

W środę po godz. 17.15 baryłka ropy Brent na giełdzie w Londynie staniała o 0,99 proc., do 87,20 dol., a notowania amerykańskiej WTI na giełdzie w Nowym Jorku spadały o 1,31 proc., do 82,64 dol.

W środę ok. godz. 7.50 baryłka ropy Brent na giełdzie w Londynie taniała o 0,35 proc. do 87,76 dol., a notowania amerykańskiej WTI na giełdzie w Nowym Jorku spadały o 0,38 proc. do 83,42 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dol., a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

