Ropa. Cena zmienia kierunek

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną na przekór niekorzystnym prognozom Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), która wskazuje, że rynek ropy jest na dobrej drodze do osiągnięcia w 2026 r. rekordowej nadpodaży surowca, ponieważ spowalnia zapotrzebowanie na paliwa - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 62,85 USD, wyżej o 0,32 proc.

Brent na ICE na X jest wyceniana po 65,87 USD za baryłkę, po zwyżce o 0,37 proc.

Inwestorów na rynkach ropy nie zrażają na razie prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), która wskazuje, że rynek ropy jest na dobrej drodze do osiągnięcia rekordowej nadpodaży surowca w przyszłym roku.

Globalne zapasy ropy

W najnowszym raporcie MAE stwierdziła, że globalne zapasy ropy naftowej będą się kumulować w szybszym tempie niż wynosił średni wzrost w roku pandemii Covid-19, w 2020.

MAE wskazała, że zapasy surowca będą się kumulować w tempie 2,96 mln baryłek dziennie, a światowy popyt na ropę w 2025 i 2026 r. wzrośnie mniej niż o połowę tempa obserwowanego w 2023 r.

Wznowiono wstrzymaną produkcję

Tymczasem dostawy ropy na rynki mocno rosną m.in. po tym jak sojusz państwo OPEC+, na czele z Arabią Saudyjską, przyspieszył ze wznawianiem wstrzymanej wcześniej produkcji surowca, a do tego w 2026 r. prognozowany jest wzrost produkcji ropy również w krajach spoza OPEC+, w tym w Ameryce.

Ceny ropy na świecie

Ceny ropy na świecie - jak podkreślają analitycy - spadły w tym roku o 12 proc., ponieważ rosną dostawy surowca zarówno z OPEC+ jak i rywali tej grupy producentów.

Globalne zużycie ropy naftowej wzrośnie w 2025 r. zaledwie o 680 tys. baryłek dziennie i będzie to najsłabszy wynik od 2019 r., bo rozczarowuje popyt na paliwa w Chinach, Indiach i Brazylii.

W 2026 r. zużycie ropy na świecie ma wzrosnąć o 700 tys. baryłek dziennie.

pap, jb