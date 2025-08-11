Tąpnięcie na rynku ropy pogłębia się!

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku idą w dół po zaliczeniu najsłabszego dla notowań surowca tygodnia od końca czerwca. Inwestorzy czekają na zaplanowane spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, które zwiększa prawdopodobieństwo zakończenia wojny w Ukrainie i może przyczynić się do większej podaży rosyjskiej ropy - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 63,50 USD, niżej o 0,59 proc.

Brent na ICE na X jest wyceniana po 66,27 USD za baryłkę, po spadku w poniedziałek na razie o 0,48 proc. i zniżce w ub. tygodniu o 4,4 proc.

Spotkanie USA Rosja na Alasce kluczowe dla rynku ropy

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w piątek 15 sierpnia na Alasce. Będzie to pierwsze spotkanie przywódców od czasu objęcia władzy przez Trumpa po raz drugi. „Długo oczekiwane spotkanie między mną, jako prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, a prezydentem Rosji Władimirem Putinem odbędzie się w najbliższy piątek, 15 sierpnia 2025 roku, w Wielkim Stanie Alaska” - napisał Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Amerykański prezydent nie wspomniał o sankcjach na Rosję i jej partnerów handlowych, których nałożenie zapowiadał wcześniej niezależnie od planów szczytu z Putinem.

Według anonimowych źródeł urzędnicy amerykańscy i rosyjscy pracują nad doprowadzeniem do osiągnięcia porozumienia, a Stany Zjednoczone starają się uzyskać poparcie Ukrainy i jej europejskich sojuszników dla umowy z Rosją, ale na razie jest to dalekie od pewności, bo - jak sugerował Donald Trump, zakłada ono wymianę terytoriów.

„Osiągnięcie porozumienia może być niezwykle trudne” - ocenia Robert Rennie, szef badań nad rynkami surowców i emisją CO2 w Westpac Banking Corp.

„Zakładając, że jednak uda się ostatecznie rozwiązać tę sytuację, cena ropy Brent może wówczas wynieść poniżej 65 USD, a na dodatek pod koniec IV kwartału możemy nawet zobaczyć notowania poniżej 60 USD za baryłkę” - uważa Rennie.

PAP Biznes, sek

