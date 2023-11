KGHM przedłużył kontrakt z China Minmetals. W latach 2024-2028 miedziowa spółka sprzeda Chińczykom od 250 do 600 tys. ton miedzi; wartość umowy oscyluje od 2,034 mld dolarów do 4,882 mld dolarów – poinformował KGHM.

Jak wynika z czwartkowego komunikatu KGHM, umowa pomiędzy spółkami została zawarta w Shanghaju podczas kolejnej edycji targów China International Import Export. „Kontrakt określa liczbę katod sprzedawanych w poszczególnych latach, opcje ilościowe, bazy dostawy oraz pozostałe zapisy logistyczne oraz prawne. Obecnie obowiązujący kontrakt ramowy na lata 2019-2023 został zawarty z China Minmetals Nonferrous Metals Co., Ltd. w listopadzie 2018 podczas pierwszej edycji targów” – podał KGHM.

Nowy kontrakt zakłada, że w latach 2024-2028 KGHM sprzeda China Minmetals łącznie od 250 tysięcy do 600 tys. ton miedzi. Na bieżąco mają być uszczegóławiane warunki handlowe na dany rok. Szacowana wartość umowy pięcioletniej według notowań z dnia podpisania wynosi od 2,034 mld dolarów do 4,882 mld dolarów – poinformowała miedziowa spółka.

Prezes KGHM Tomasz Zdzikot podkreślił, cytowany w komunikacie, że kolejna umowa ramowa z China Minmetals to „efekt dobrej współpracy i skutecznej polityki sprzedażowej prowadzonej przez KGHM”. „Podpisany kontrakt zapewnia nam stabilność przychodów w kolejnych pięciu latach, gwarantuje rynek zbytu oraz zapewnia dywersyfikację geograficzną, co jest szczególnie istotne w sytuacji ewentualnej dekoniunktury na rynku europejskim” - powiedział Zdzikot.

W komunikacie KGHM przypomniano również, że w tym roku mija 26 lat współpracy handlowej KGHM Polska Miedź z partnerami z Chin. Pierwszy kontrakt na dostawę miedzi do Chin podpisano w 1998 roku. „Obecnie realizowane kontrakty zawarte są z firmą China Minmetals Nonferrous Metals Co., Ltd., będącą częścią China Minmetals Group. Spółki z Grupy China Minmetals są największym odbiorcą katod Cu KGHM na rynku chińskim” – wskazano.

W ramach zawartej umowy do China Minmetals Nonferrous Metals Co., Ltd trafią katody miedziane. To podstawowy produkt KGHM, który powstaje w Hutach Miedzi Głogów oraz Hucie Miedzi Legnica.

PAP/kp