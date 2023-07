Huta Miedzi Cedynia z prestiżowym znakiem The Copper Mark

Prestiżowy certyfikat i prawo do posługiwania się znakiem The Copper Mark dla należącej do KGHM, Huty Miedzi Cedynia. Oddział miedziowej spółki jest pierwszym autonomicznym (stand-alone) zakładem przetwórczym na świecie, który otrzymał takie wyróżnienie. Otrzymanie znaku to potwierdzenie, że zakład prowadzi efektywną i zgodną z najwyższymi standardami produkcję miedzi.

Znakiem Copper Mark od 2021 roku mogą się chwalić pozostałe huty KGHM: Głogów i Legnica.

– Wszystkie huty KGHM spełniają najwyższe globalne standardy produkcji w zakresie środowiskowym, społecznym i zarządczym. Pracujemy zgodnie z normami środowiskowymi, dbamy o otoczenie i możemy się pochwalić świetną współpracą z lokalnymi społecznościami. Wyróżnienie dla Huty Miedzi Cedynia potwierdza pozycję KGHM jako światowego lidera w branży wydobywczej – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Huta Miedzi Cedynia spełniła 32 kryteria konieczne do przyznania znaku Copper Mark. Pod uwagę wzięto działania związane m.in. z ochroną środowiska, łańcuchem dostaw dla metali, warunkami pracy, prawami pracowników, praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem czy współpracą z lokalnymi społecznościami. Certyfikat obecnie jest standardem rynkowym, który pozwala KGHM skutecznie konkurować na rynku produktów przetworzonych z miedzi.

– Huta Miedzi „Cedynia” jest nowoczesną walcownią, która stale wdraża nowe techniki produkcyjne i działa zgodnie z wszystkimi normami środowiskowymi. W ostatnim czasie uruchomiliśmy prototypową maszynę do cięcia granulatu, która spełniła wszelkie oczekiwania. Setki metrów drutu i walcówki cięte są na idealnie odmierzone odcinki i to dwa razy szybciej. Obecnie huta może produkować 4 tys. ton granulatu rocznie, a dotychczas było to 2 tys. ton – mówi Ryszard Jaśkowski, dyrektor naczelny Huty Miedzi Cedynia.

Do KGHM należą huty miedzi w Głogowie, w Legnicy oraz HM Cedynia - Walcownia. W każdej z nich procesy produkcyjne opierają się na różnych technologiach. W 2022 roku w hutach KGHM zatrudnionych było ponad 3600 osób. Oprócz miedzi, srebra i złota w hutach KGHM produkowane są: ołów surowy, ołów rafinowany, kwas siarkowy, siarczan niklawy oraz selen.

Przyznanie znaku The Copper Mark dla hut Polskiej Miedzi to potwierdzenie proekologicznych działań miedziowej spółki. KGHM w tym roku zlecił wykonanie analizy śladu środowiskowego i węglowego dla swoich produktów: katod, walcówki i drutu Cu-OFE – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wykonał analizy zgodnie z normami ISO oraz przygotował deklaracje środowiskowe. Miedziane produkty KGHM mają ślad niższy od średniej globalnej.

Przeprowadzone analizy potwierdziły, że huty KGHM (Huta Miedzi Legnica, Huta Miedzi Głogów, Huta Miedzi Cedynia) produkują metale w sposób odpowiedzialny i zgodny z najwyższymi standardami. Huty mają wdrożony System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001.

Sztandarowy produkt Huty Miedzi Cedynia - walcówka miedziana o średnicy 8 mm powstaje w procesie ciągłego topienia, odlewania i walcowania Contirod® głównie z wykorzystaniem katod własnych, wytwarzanych w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Cedynia produkuje walcówkę w pięciu klasach jakościowych, dopasowanych do różnych potrzeb klientów. Produkt znajduje zastosowanie głównie w przemyśle kablowym, elektromaszynowym oraz elektrotechnicznym. Rynek walcówki, ze względu na swoją charakterystykę, jest mocno konkurencyjny i wymagający.

W 2022 r. produkcja walcówki i drutu w KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła 284,8 tys. ton, co odpowiadało za blisko 11% produkcji w Europie. Ten wynik plasuje KGHM w czołówce europejskich producentów tych półproduktów z miedzi.

Copper Mark to wiodący system gwarancji odpowiedzialnej produkcji miedzi, molibdenu, niklu i cynku. Wizją Copper Mark jest zrównoważone społeczeństwo, możliwe dzięki odpowiedzialnej produkcji, pozyskiwaniu i recyklingowi tych metali. The Copper Mark pracuje nad rozwojem odpowiedzialnych łańcuchów wartości od poziomu kopalni do produktu końcowego.

Dzięki swoim standardom i ramom gwarancji, The Copper Mark wspiera swoich uczestników w identyfikowaniu i wprowadzaniu lokalnych zmian w ich działalności. Wymogi Copper Mark obejmują wszystkie najważniejsze kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze, aby zapewnić, że ich uczestnicy zapobiegają, łagodzą i naprawiają negatywny wpływ na ludzi i środowisko oraz wnoszą pozytywny wkład w społeczności, w których działają.

Ponad 25% miedzi wydobywanej na całym świecie jest obecnie produkowane w zakładach objętych gwarancją Copper Mark.

KGHM/ as/