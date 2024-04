„Sytuacja finansowa wymaga pilnej naprawy”

Grupa Azoty utworzyła odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w spółce na kwotę 59 mln zł oraz w spółkach zależnych na kwotę 151 mln zł, a także zwiększyła odpis na utratę wartości aktywów w spółce Grupa Azoty Polyolefins o 206 mln zł do wartości 1 343 mln, podała spółka. Łącznie wpłynie to na zmniejszenie skonsolidowanego wyniku EBIT o 1 553 mln zł.

„Wyniki przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów trwałych potwierdzają, że obecna sytuacja finansowa Grupy Azoty wymaga pilnej naprawy. W tym aspekcie dużą uwagę przykładamy do inwestycji Polimery Police i nakładów ponoszonych na ten projekt. Równolegle dążymy do jak najszybszego komercyjnego startu inwestycji oraz wzmacniamy zespół odpowiedzialny za realizację tego projektu” - powiedział wiceprezes zarządu Andrzej Skolmowski, cytowany w komunikacie spółki.

W przypadku testów przeprowadzonych w Grupie Azoty dla Ośrodka Wypracowującego Środki Pieniężne (OWŚP) Tworzywa zidentyfikowano niedobór szacowanej wartości odzyskiwalnej majątku w stosunku do wartości księgowej w wysokości 59 mln zł, co wynika z prognozowanego pogorszenia rentowności w związku z osłabieniem długoterminowych prognoz rynkowych.

Z kolei w spółkach zależnych stwierdzono niedobór wartości odzyskiwalnej w relacji do wartości księgowej w odniesieniu do OWŚP Nawozy w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police w kwocie 151 mln zł. Wpłynęło na to przede wszystkim pogorszenie długoterminowych prognoz rynkowych i prognoz przyszłych przepływów pieniężnych, w szczególności w zakresie produktów azotowych przeznaczonych do zastosowań technicznych, wynika z materiału.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

ISBnews, sek

