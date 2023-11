„Black Friday”! Zbliżamy się do średniej europejskiej

Zainteresowanie Black Friday w Polsce zbliża się do średniej europejskiej, blisko 2/3 Polaków planuje skorzystać z Black Friday i Cyber Monday - wynika z badania przygotowanego przez Strategy& Polska, spółkę z sieci PwC. Jak zauważono w raporcie „Black Friday i wyprzedaże przedświąteczne: konsumenci w Polsce szykują portfele”, największą popularnością w zakupach na Black Friday cieszy się odzież.

Wyniki badania wskazują, że przeciętne wydatki Polaków na Black Friday i Cyber Monday wyniosą około 1 000 zł (214 euro), podczas gdy średnia Europejska wynosi średnio 1 200 zł (244 euro). Podkreślono jednak, że w Polsce zainteresowanie Black Friday wzrasta z roku na rok i zbliża się do średniej europejskiej. Polacy – jak wskazano w raporcie - wyróżniają się na tle innych państw europejskich dużym stopniem świadomości i potrafią ocenić czy rzeczywiście spotykają się z atrakcyjną ofertą zakupową.

„Okres przedświąteczny to kluczowy czas sprzedaży dla wielu detalistów – dlatego też tegoroczny Black Friday i otaczające go tygodnie silnych działań promocyjnych powiedzą dużo o kondycji polskiego handlu detalicznego” - ocenił partner zarządzający Strategy & Polska Krzysztof Badowski. „Ostatnie, trudne miesiące przyniosły dalsze zmiany w zachowaniu konsumentów – kupujemy mniej, często oszczędniej wybierając zamienniki ulubionych marek” - dodał.

Z badania wynika, że wśród planowanych zakupów największą popularnością cieszy się odzież (41 proc.), elektronika (33 proc.) oraz kategorie prezentowe (zdrowie i uroda 24 proc., książki 18 proc. oraz zabawki 17 proc.). W porównaniu z Europą Zachodnią, Polska wyróżnia się większym zainteresowaniem kategoriami powiązanymi ze zdrowiem i urodą (24 proc. w Polsce wobec 20 proc. w Europie Zachodniej), sprzętami domowymi (odpowiednio 20 proc. i 15 proc.) oraz spożywczymi (jedzenie i napoje 12 proc. i 9 proc.) oraz upominkami świątecznymi (11 proc. w Polsce wobec 9 proc. w Europie Zachodniej).

Z badania wynika także, że 72 proc. konsumentów w Polsce i Europie skorzysta z Black Friday i Cyber Monday, żeby kupić prezenty świąteczne z wyprzedzeniem. Najczęstszą przyczyną, którą wskazują konsumenci dla niekorzystania z promocji, jest brak pieniędzy (41 proc.), chęć redukcji posiadanej liczby przedmiotów (23 proc.) i przekonanie o niskiej atrakcyjności promocji (20 proc.).

W raporcie wskazano, że ponad połowa konsumentów rozpoczyna przygotowania do Black Friday z wyprzedzeniem, budując listę zakupów. Dodano, że planowanie zakupów dotyczy zarówno poszukiwanych produktów jak i preferowanych sprzedawców. Pomimo skrupulatnego planowania, szczególnie wzmocnionego w okresie inflacji, prawie 25 proc. konsumentów ulega przy zakupach impulsowi lub inspiracji. 23 proc. klientów, pomimo planowania z wyprzedzeniem, kupiło w zeszłym roku co najmniej jeden artykuł pod wpływem impulsu. Według raportu odsetek ten jest zbliżony do poziomu w Niemczech, Francji czy Włoszech i Hiszpanii.

Zgodnie z badaniem najczęstszym źródłem pozyskiwania informacji zakupowych są kanały cyfrowe, ale w Polsce istotne są również kanały stacjonarne. Ponad połowa zakupów online dokonywana jest przez komputer (56 proc. w Polsce i 54 proc. w Europie Zachodniej), a ponad jedna trzecia na telefonie (36 proc. w Polsce i 35 proc. w Europie Zachodniej). W sklepach stacjonarnych zakupy robi 37 proc. Polaków i 34 proc. konsumentów z Europy Zachodniej.

W badaniu wzięło udział 2 000 konsumentów powyżej 18 roku życia z każdego z krajów: Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Polska. 26 proc. respondentów mieści się w przedziale wiekowym 18-34 lat, 34 proc. w przedziale 35-54 lat, a 44 proc. jest powyżej 55 roku życia. 48 proc. ankietowanych to mężczyźni a 52 proc. to kobiety. Badanie online zostało przeprowadzone w terminie 10-17 października 2023.

PAP