Cyber Monday może zdetronizować Black Friday

Black Friday to nie tylko wielkie wydarzenie zakupowe, ale również ważny dzień dla rynków finansowych. Osiągane wówczas wyniki sprzedaży często stanowią pierwsze sygnały dotyczące przebiegu całego sezonu świątecznego. Wraz z dynamicznym wzrostem zakupów online, coraz większe znaczenie zyskuje Cyber Monday, który wraz z prognozowanymi 13,2 miliarda dolarów obrotu, może stać się największym dniem sprzedażowym, detronizując przy tym Black Friday. W tym roku, większej sprzedaży spodziewamy się w USA niż w Europie – amerykańska gospodarka radzi sobie lepiej i stwarza sprzyjające warunki dla konsumentów.

Zbliżające się Black Friday (29 listopada) i Cyber Monday (2 grudnia) to dni rozpoczynające przedświąteczną gorączkę zakupową. W Polsce obserwujemy jednak wyraźny trend – promocje pojawiają się coraz wcześniej. W tym roku wiele sklepów rozpoczęło wyprzedaże już tydzień przed faktycznym wydarzeniem, w ramach Black Friday Week.

Zakupy online rewolucjonizują rynek – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Już 71 proc. konsumentów w USA planuje w Black Friday dokonać zakupów przez internet, co wygeneruje 10,8 miliarda dolarów obrotów – byłby to wzrost o 9,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W Polsce rynek e-commerce również zyskuje na znaczeniu. Wiele sklepów internetowych oferuje nie tylko atrakcyjne zniżki, ale także darmową dostawę, co dodatkowo przyciąga klientów.

Właśnie dlatego „środek ciężkości” w handlu ulega przesunięciu i w przyszłości to Cyber Monday, z prognozowanymi 13,2 miliarda dolarów obrotu, może przebić Black Friday, stając się najważniejszym dniem sprzedażowym w kalendarzu. Dane z tych dwóch dni stanowią cenne źródło informacji o kondycji sektora detalicznego i potencjalnych trendach zakupowych dla inwestorów giełdowych.

Globalne dane z 2023 roku pokazują wzrost przychodów z handlu online o 8 proc., aż do poziomu 70,9 miliarda dolarów. Wiodące pozycje zajmują amerykańskie firmy, takie jak Walmart (+70 proc. wzrostu cen akcji od początku roku), Costco (+46 proc.) czy Amazon (+33 proc.). Europejscy gracze, tacy jak Zalando (+37 proc.) oraz Inditex (+34 proc.), osiągają solidne wyniki, jednak pozostają w tyle za amerykańskimi gigantami. Zalando ma szczególny potencjał w segmencie odzieży i akcesoriów, który przyciąga 55 proc. europejskich konsumentów podczas Black Friday. W Polsce podobne trendy widać w wynikach największych detalistów.

Chińskie spółki, takie jak JD.com (+20 proc.) i Alibaba (+10 proc.), borykają się z trudnościami wynikającymi z osłabienia krajowego popytu. Mimo wprowadzenia pakietów stymulacyjnych przez Pekin, sytuacja na chińskim rynku pozostaje trudna. Warto zauważyć, że polscy konsumenci, podobnie jak większość Europejczyków, chętniej korzystają z chińskich platform, takich jak AliExpress, które zdobywają popularność dzięki bardzo niskim cenom i dostępności szerokiego asortymentu, choć – ze względu na możliwe ograniczania – przyszłość chińskich platform na rynku europejskim pozostaje niejednoznaczna.

W tym roku, napięcia geopolityczne, w tym potencjalne cła w USA oraz niepewność na rynkach, mogą wpływać na decyzje zakupowe. Konsumenci w Polsce, doświadczeni przez kilka lat dużej inflacji, mogą podejmować szybkie decyzje zakupowe w obawie przed wzrostem cen, co krótkoterminowo napędza sprzedaż.

Black Friday i Cyber Monday to dni o ogromnym znaczeniu zarówno dla konsumentów, jak i inwestorów. W Polsce coraz większą popularnością cieszą się zakupy online, co wpisuje się w globalne trendy. Chociaż Black Friday pozostaje symbolem rozpoczęcia sezonu świątecznego, rosnąca rola Cyber Monday wskazuje na zmianę priorytetów wśród konsumentów.

Paweł Majtkowski, analityk eToro

