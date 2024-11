Black Friday? Cudów w handlu nie będzie

Z uwagi na inflację oraz sytuację geopolityczną Polacy rozważniej wydają pieniądze, w związku z czym nie spodziewamy się dużej różnicy w sprzedaży podczas tegorocznego Black Friday względem poprzednich lat - oceniła w rozmowie z PAP prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz.

Black Friday, czyli dzień wielkich obniżek cen w sklepach, przypada tradycyjnie w pierwszy piątek po amerykańskim Dniu Dziękczynienia. W tym roku jest to 29 listopada. W Polsce to „święto wyprzedaży” na dobre przyjęło się od 2015 roku.

Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD) Renata Juszkiewicz podkreśliła w rozmowie z PAP, że Black Friday co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem konsumentów. W jej ocenie „jest to jeden z najważniejszych dni związanych z handlem w skali roku, szczególnie że przypada w okresie przedświątecznym„.

„Polacy mając na uwadze, że Black Friday odbywa się w okresie przedświątecznym, stawiają podczas zakupów przede wszystkim na prezenty pod choinkę i inne rzeczy, które kojarzą się ze świętami” - wskazała. Dodała, że największym zainteresowaniem polskich konsumentów podczas zakupów robionych tego dnia cieszy się elektronika - głównie sprzęt AGD. Konsumenci często polują również na lepsze ceny odzieży, obuwia, kosmetyków, produktów codziennego użytku i produktów spożywczych – dodała.

Polacy rozważnie wydają pieniądze

Szefowa POHiD wyjaśniła, że sklepy w ramach przygotowań do Black Friday często wcześniej ustalają i wysyłają do klientów specjalną ofertę, dzięki czemu konsumenci w dniu obniżek są już zorientowani, co można wtedy kupić po niższej cenie.

Ekspertka zauważyła, że w ostatnich latach zauważyć można zmiany w sposobie wydawania pieniędzy przez Polaków. „Widzimy różnicę w zasobności portfela polskich konsumentów z uwagi na inflację i sytuację geopolityczną oraz gospodarczą. Polacy obecnie rozważniej wydają pieniądze, szczególnie że tych pieniędzy na tego typu wydatki nie zostaje im więcej, tylko raczej mniej” - zauważyła Juszkiewicz.

Jak dodała, z uwagi na to, że polscy konsumenci w ostatnich latach wydają mniej pieniędzy, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji „podczas tegorocznego Black Friday nie spodziewa się dużej różnicy w sprzedaży względem poprzednich lat”

Prezes POHiD dopytywana o to, czy Black Friday jest dniem, w którym odnotowywana jest największa ilość sprzedaży w okresie bożonarodzeniowym oceniła, że dzień ten jest porównywalny z okresem tuż przed Wigilią. „Black Friday przede wszystkim dotyczy produktów non-foodowych, natomiast przed samymi świętami konsumenci nastawieni są już bardziej na zakup produktów spożywczych” - podkreśliła.

„Każdy przedsiębiorca we własnym zakresie decyduje, czy obniża ceny tylko w Black Friday, czy przedłuża tę ofertę na cały tydzień - tzw. Black Week. Wiele zależy od asortymentu sklepu” - podsumowała.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji jest organizacją pracodawców powstałą w maju 2000 r. Członkami POHiD są największe sieci handlowe, które zainwestowały w Polsce 60 mld euro i stworzyły ponad 250 tys. miejsc pracy.

