Holandia: Kraj czeka triumf prawicy?

Holendrzy wybiorą w środę izbę niższą parlamentu (Tweede kamer). Ostatnie sondaże przed wyborami wskazują na znaczący wzrost poparcia partii PVV Geerta Wildersa, która będzie walczyć o zwycięstwo z rządzącymi krajem od 2010 r. liberałami z VVD oraz zjednoczoną lewicą pod wodzą Fransa Timmermansa (PvdA/GL).

Przedterminowe wybory parlamentarne odbywają się w związku z tym, iż skrócona została kadencja izby wybranej w marcu 2021 r., po tym jak w lipcu br. upadł rząd premiera Ruttego w wyniku sporu w koalicji w sprawie przyjmowania uchodźców.

Uprawnieni do głosowania, ponad 13 mln osób, wybiorą 150 członków Tweede kamer według ordynacji proporcjonalnej. Lokale wyborcze są otwarte od 7:30 do 21:00. Pierwsze wyniki ankiety exit poll poznamy nieco po godzinie 21:00.

Kto walczy o zwycięstwo?

O mandaty ubiega się 26 komitetów wyborczych. Ostatnie przedwyborcze sondaże przewidują wyrównany pojedynek między VVD, na czele której stoi minister sprawiedliwości Dilan Yesilgoz, która zastąpiła na tym stanowisku premiera Marka Ruttego, prawicową i antyislamską partią PVV, która kieruje Geert Wilders, i lewicową koalicją PvdA/GL pod przywództwem Fransa Timmermansa.

Z sondażu przeprowadzonego dla programu EenVandaag wynika, iż zwycięży VVD, zdobywając 29 mandatów. Na drugim miejscu znajduje się PVV z 27 miejscami w Tweede kamer, a podium zamyka PvdA/GL z 24 mandatami. Badanie pracowni I&O Research wskazuje natomiast na zwycięstwo partii Wildersa, która ma zdobyć 28 miejsc w izbie niższej parlamentu, a liberałowie i lewica zdobędą po 27 mandatów.

Wielkim przegranym, wg przedwyborczych badań preferencji partyjnych, ma się okazać królująca do niedawna w sondażach nowo powstała partia Nowa Umowa Społeczna (NSC), której liderem jest Pieter Omtzigt, najpopularniejszy polityk kraju. I&O Research, EenVandaag oraz Ipsos przewidują, iż to ugrupowanie zajmie czwarte miejsce, zdobywając od 19 do 24 mandatów.

Farmerzy i chadecja także w stawce

Na wyniki oscylujące wokół dziesięciu miejsc w Tweede kamer mogą liczyć również farmerska partia BBB, socjalliberalna D66 oraz Partia Socjalistyczna (SP). Partia na rzecz zwierząt (PvdD), Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) oraz konserwatywna chadecja (ChristienUnie) mogą liczyć na od 4 do 7 mandatów.

Pojedyncze mandaty mogą zdobyć także m.in. Forum dla Demokracji (FvD), protestancka partia SGP, proeuropejskie ugrupowanie VOLT oraz reprezentująca arabską mniejszość partia DENK.

Z badania portalu RTL Nieuws wynika, iż 75 proc. wyborców uważa, iż Niderlandami będzie rządziła koalicja partii centroprawicowych. Jednocześnie z tego samego sondażu wynika, iż 41 proc. Holendrów chciałoby, aby premierem po wyborach została liderka VVD Dilan Yesolgoz. Na Fransa Timmermansa stawia 23 proc. ankietowanych, a 22 proc. respondentów wybrałoby Pietera Omtzigta.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

PAP/ as/