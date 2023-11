Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2 po 74,84 euro

Polska sprzedała 3 347 500 uprawnień do emisji CO2 podczas aukcji na giełdzie EEX po 74,84 EUR/EUA. Na poprzedniej aukcji – 8 listopada – sprzedano również 3 347 500 uprawnień po 74,56 EUR/EUA.

Na aukcji 25 października sprzedano 3 347 500 uprawnień po 79,85 EUR/EUA. 11 października sprzedano także 3 347 500 uprawnień, a cena wyniosła 82,68 EUR/EUA.

W październiku, na rynku uprawnień do emisji CO2, średnia ważona cena EUA wyniosła 80,92 EUR. Październik na rynku uprawnień do emisji przyniósł okres konsolidacji cen, w przedziale oscylującym między 78,5 a 85 EUR – wynika z raportu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

„Po początkowych spadkach do poziomów poniżej 79 EUR, rynek uprawnień „pokazał siłę” szybko osiągając poziom 85 EUR w połowie miesiąca. Warto zaznaczyć, że powyższym wzrostom cen uprawnień towarzyszyły bardzo duże wolumeny obrotu (od ok. 15 do 19 mln). W drugiej połowie października nastąpiła już jednak systematyczna wyprzedaż uprawnień, w wyniku której ceny spadły do ok. 78,5 EUR w ostatnim dniu października. Warto zauważyć, że ceny uprawnień spadły poniżej wrześniowych poziomów pomimo faktu, że listopad tradycyjnie jest najlepszym miesiącem dla rynku uprawnień EUA pod względem skali wzrostów (średnio +13 proc. w ciągu ostatnich 6 lat)” – raportuje KOBiZE.