W sierpniu znaczna zmienność cen na rynku uprawnień do emisji CO2

Średnia cena EUA w sierpniu tego roku wyniosła 85,19 euro. Jak informuje Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), sierpień stał pod znakiem znaczącej zmienności cen na tym rynku.

Na początku miesiąca rynek kontynuował lipcowe spadki cen z 90 euro do ok. 81 euro.

„Słabe nastroje inwestorów mogły być odbiciem negatywnych dla cen danych. Po pierwsze zaobserwowano spadek emisji z energetyki o ok. 100 mln ton w 2023 r., co w naturalny sposób musiało przełożyć się na spadek popytu na uprawnienia i wielkość hedgingu. Po drugie, czerwcowe dane o produkcji energii z paliw kopalnych wskazują ich 29 proc. spadek rok do roku. Cenom nie sprzyjały również niezbyt optymistyczne dane gospodarcze napływające z całej strefy Euro, a w szczególności z Niemiec, które do końca roku (zdaniem ekspertów) mogą wpaść w recesję” – komentują eksperci KOBiZE.

I w drugiej połowie ubiegłego miesiąca doszło do odreagowania. W efekcie ceny wzrosły do ok. 88,5 euro.

„Eksperci zwracają uwagę, że na wyższe ceny uprawnień mogły mieć wpływ wysokie ceny gazu i energii elektrycznej, co sprawiło, że paliwa węglowe mogły stać się bardziej opłacalne w tym przypadku. Dodatkowo wzrostom cen mogły sprzyjać mniejsza produkcja energii z OZE (mniej wiatru) oraz mniejsza aktywność elektrowni jądrowych” – czytamy w komentarzu KOBiZE.

Pod koniec sierpnia natomiast ceny uprawnień do emisji CO2 wróciły do poziomu ok. 83 euro, wskazując bardzo słabe nastroje jakie panują na rynku.

W ubiegłym miesiącu giełda EEX sprzedała w imieniu Polski ponad 4 mln polskich uprawnień EUA po średniej cenie 84,49 euro, a środki uzyskane z tej sprzedaży wyniosły ok. 440 mln euro.

