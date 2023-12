Rekord na rynku TGE

Wielkość obrotów energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wzrosła w listopadzie o 81,1 proc. w ujęciu rocznym i wyniosła 14 144 500 MWh. Listopad był rekordowych miesiącem obrotów na rynku spot energii elektrycznej, a ich wolumen wyniósł 6 247 097 MWh, co oznacza wzrost o 128,4 proc. r/r i wzrost o 1,1 proc. w porównaniu do rekordowego stycznia tego roku, kiedy to wolumen obrotów osiągnął 6 180 676 MWh.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie 2023 r. 14 144 500 MWh, co oznacza wzrost o 81,1 proc. w stosunku do listopada 2022 r. Średnia ważona cena na rynku dnia następnego (RDN) wzrosła w opisywanym miesiącu o 12,87 zł/MWh (w porównaniu do października) i wyniosła 471,63 zł/MWh. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w minionym miesiącu 546,40 zł/MWh, czyli spadła o 53,73 zł/MWh w porównaniu do października.

Gaz ziemny

Wielkość wolumenu transakcji, zawartych na rynku gazu ziemnego, wyniosła w opisywanym miesiącu 16 867 591 MWh, czyli wzrosła rocznie o 9,0 proc. Średnia ważona cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 211,37 zł/MWh i była o 2,46 zł/MWh wyższa w porównaniu z październikiem. Na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w listopadzie tego roku 228,46 zł/MWh, czyli była niższa o 22,99 zł/MWh niż w październiku.

