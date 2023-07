W czerwcu rynek EUA odreagował po majowych spadkach cen

Ceny uprawnień EUA w czerwcu 2023 r. wzrosły z 79,20 do 87,17 EUR/EUA. Średnia cena EUA wyniosła 86,83 EUR/EUA. Przez większą część czerwca stroną dominującą była strona popytowa. Wzrosty cen uprawnień były bardzo dynamiczne – czytamy w raporcie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). W maju ceny uprawnień EUA spadły z 85,10 do 79,20 EUR/EUA, co było kontynuacją kwietniowych spadków cen.

„Czerwiec 2023 r. stał pod znakiem rynkowego odreagowania majowych spadków cen uprawnień EUA. Należy przypomnieć, że pod koniec maja uprawnienia notowane były poniżej 80 EUR, natomiast już 3 tygodnie później cenom udało się dojść do poziomu ok. 93 EUR. Z technicznego punktu widzenia, kupującym nie udało się jednak wywindować cen, tak aby powróciły one do kształtowanego od października poprzedniego roku kanału wzrostowego” – czytamy w raporcie KOBiZE

7 czerwca poziom cen uprawnień przekroczył 80 euro (81,81 euro), a 2 tygodnie później przekroczyły 90 euro (92,82 euro).

„Zdaniem większości ekspertów za ten rajd cenowy odpowiadało zbyt optymistyczne pozycjonowanie się funduszy inwestycyjnych na spadki cen na rynku terminowym zarówno na rynku cen uprawnień, jak i gazu (wzrosty tego surowca sięgały ponad 25 proc.)” – piszą eksperci KOBiZE

Podobnie dynamiczna była korekta spadkowa. W zaledwie 4 dni ceny spadły w okolice 84 euro.

„Końcówka czerwca przyniosła spadki cen do wartości wynikających z czynników fundamentów odzwierciedlających relatywnie niski popyt na energię elektryczną i gaz, czego efektem jest spadek emisji w EU ETS. Wynika to z faktu, że wiele firm z sektora przemysłu dotkniętych kryzysem energetycznym i wysokimi kosztami wciąż ogranicza produkcję. Słabej końcówki miesiąca nie poprawiły wzrosty cen uprawnień w ostatnich dniach czerwca do 87 EUR” – napisano w raporcie.

W czerwcu 2023 r. giełda EEX, w imieniu Polski, przeprowadziła dwie aukcje w ramach systemu EU ETS, na których sprzedano ok. 5,35 mln polskich uprawnień EUA po średniej cenie 84,30 EUR. Środki uzyskane ze sprzedaży uprawnień na aukcji wyniosły ok. 451,17 mln EUR.

