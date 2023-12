Wynik głosowania w sprawie rezolucji, dotyczącej zmian trakaktów, to dowód na to, że istnieje większość w obecnym PE, która chce radykalnie zmienić traktaty i osłabić państwa członkowskie; nie jest ona na szczęście tak duża, jak się wszyscy, nawet autorzy tego wniosku, spodziewali - powiedział PAP europoseł Kosma Złotowski (PiS).

Wynik głosowania - to oczywiście dowód na to, że istnieje większość w obecnym PE, która chce radykalnie zmienić traktaty i osłabić państwa członkowskie. Nie jest ona na szczęście tak duża, jak się wszyscy, nawet autorzy tego wniosku, spodziewali. Dzięki aktywności europosłów Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza pana ministra (Jacka) Saryusza-Wolskiego, udało się przenieść ten temat do głównego nurtu debaty publicznej w naszym kraju. Dzięki temu wiele szkodliwych dla Polski postulatów Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) udało się odrzucić - powiedział.

Nawet ten taktyczny sprzeciw europosłów Platformy był w gruncie rzeczy efektem naszych ostrzeżeń. Zła wiadomość jest taka, że ta procedura rusza, więc ryzyko odbierania państwom członkowskim kompetencji na rzecz Brukseli jest cały czas realne. To, że znaleźli się polscy europosłowie, którzy nie chcą żebyśmy mogli decydować o tym, jak wyglądać ma polska polityka zagraniczna, obronna czy ochrona granic jest po prostu smutne. W naszej sytuacji geopolitycznej, biorąc pod uwagę jak wyglądała polityka Niemiec w ostatnich latach, oddawanie Berlinowi głównych sterów w UE, a to oznaczają te postulowane zmiany, może być zabójcze dla naszej niepodległości. Mam nadzieję, że żaden rząd RP nie będzie chciał na ten temat wchodzić w żadne dyskusje - dodał.