Na Wall Street cła w USA dla Europy przeważyły szalę

Amerykański indeks Dow Jones stracił w piątek blisko 150 punktów w reakcji na doniesienia medialne, że prezydent USA Donal Trump naciska na zwiększenie ceł na Unię Europejską.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,32 proc. i wyniósł 44.342,19 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,01 proc. i wyniósł 6.296,79 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,05 proc. do 20.895,66 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,66 proc. do 2.239,01 pkt.

Indeks VIX spada o 0,4 proc., do 16,45 pkt.

Cła w USA dla Europy w centrum uwagi

„Financial Times” podał, że prezydent USA Donald Trump naciska na wprowadzenie nowych, wysokich ceł na produkty z Unii Europejskiej. Według źródeł „FT” Trump domaga się minimalnej taryfy celnej w wysokości od 15 proc. do 20 proc. w każdej umowie z UE. UE stara się osiągnąć porozumienie handlowe z USA przed terminem wyznaczonym przez Trumpa na 1 sierpnia, kiedy to Trump obiecał rozpocząć wdrażanie 30 proc. ceł na Unię.

„Dzisiejsze nagłówki dotyczące ceł przypomniały inwestorom, że zmienność prawdopodobnie utrzyma się do początku sierpnia” - powiedział Lindsey Bell, główny strateg inwestycyjny w 248 Ventures.

Prezydent Trump powiedział w piątek, że rząd USA ma kilka dużych umów handlowych do ogłoszenia w najbliższym czasie.

Sezon wynikowy firm w USA

Inwestorzy analizowali też w piątek kolejne raporty kwartalne amerykańskich spółek.

Zysk na akcję amerykańskiego koncernu 3M wyniósł w II kwartale 2,16 USD. Rynek oczekiwał 2,01 USD. Spółka podwyższyła całoroczną prognozę zysku na akcję do 7,75-8 USD z 7,6-7,9 USD, przy konsensusie 7,7 USD. Walory 3M straciły ponad 3 proc.

Zysk na akcję American Express również przebił konsensus (4,08 USD vs 3,87 USD), a wolumen transakcji kartami kredytowymi i innymi produktami spółki wyniósł w II kw. 416,3 mld USD wobec oczekiwanych 412,8 mld USD. Kurs spadł ponad 2 proc.

Ponad 5 proc. zniżkowały akcje Netflixa, choć właściciel platformy streamingowej zaraportował w drugim kwartale zysk na akcję 7,19 USD, podczas gdy rynek szacował go na 7,08 USD. Przychody grupy sięgnęły 11,08 mld USD, a rynek liczył na 11,07 mld USD. Sprzedaż wzrosła o 16 proc. rdr.

Z danych Bloomberg Intelligence wynika, że po początku sezonu wyników w USA analitycy zrewidowali oczekiwania co do dynamiki zysków spółek z S&P500 do 3,2 proc. z 2,8 proc.

Co z obniżkami stóp Rezerwy Federalnej

Członek zarządu amerykańskiej Rezerwy Federalnej Christopher Waller poparł obniżkę stóp o 25 pb. w lipcu. Najbliższe posiedzenie Fed odbędzie się w dn. 29-30 lipca.

Presji na dalsze obniżki stóp w USA nie przestaje wywierać prezydent USA Donald Trump. W piątek napisał on w mediach społecznościowych, że w związku z niską inflacją stopa fed funds powinna wynosić 1 proc. wobec 4,25-4,50 obecnie. Dodał, że prezes Fed J. Powell „dusi” amerykański rynek mieszkaniowy i utrudnia zwłaszcza młodym ludziom zakup mieszkania.

Pozytywne dane makro

Na rynek napłynęła porcja najnowszych danych z amerykańskiej gospodarki.

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w czerwcu (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,397 mln wobec 1,394 mln w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się, że liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów wyniesie 1,387 mln.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w czerwcu wyniosła 1,321 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,263 mln, po korekcie z 1,256 mln. Analitycy spodziewali się 1,3 mln rozpoczętych nowych inwestycji.

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w lipcu wzrósł do 61,8 pkt. wobec 60,7 pkt. w poprzednim miesiącu. To najwyższy odczyt od lutego.

Baryłka ropy West Texas Intermediate na NYMEX w Nowym Jorku (kontrakty na VIII) tanieje o 0,16 proc. do 67,43 USD, a wrześniowe kontrakty na Brent na ICE są wyceniane po 69,31 USD za baryłkę, po spadku o 0,3 proc.

PAP Biznes, sek

