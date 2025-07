Zapasy gazu mamy wysokie, ale powinno być lepiej

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 65,7 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 74,1 proc. W magazynach znajduje się obecnie 745,10 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 57,9 proc., a we Francji to 73,5 proc. We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 77,8 proc., w Austrii 70,8 proc., a w Hiszpanii 76,8 proc. W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 54,9 proc.

Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 58,6 proc., a Czesi w 72,5 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 26,18 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 72,1 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej 84,4 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

