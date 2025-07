Morawiecki: „wrócił Tusk, wróciło bezrobocie”

Mamy skokowy przyrost bezrobocia wśród młodych, wzrost najwyższy w całej Unii Europejskiej - powiedział w piątek wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki nawiązując do danych Eurostatu. Zdaniem polityka winny tej sytuacji jest rząd Donalda Tuska.

Według danych Eurostatu, stopa bezrobocia wyniosła w maju w Polsce 3,3 proc. Wśród osób młodych, do 25 roku życia, stopa bezrobocia w maju wyniosła 13,5 proc.; w maju 2024 r. było to 10,6 proc.

Zaznaczył, że w Polsce bezrobocie wśród młodych sięga powyżej 13 proc. - To są ludzkie dramaty. To są problemy, z którymi powinien natychmiast radzić sobie ten rząd - dodał.

Jego zdaniem wzrost bezrobocia wśród osób młodych nie jest trendem obserwowanym w regionie. Jako przykład wskazał Litwę i Słowację, gdzie „bezrobocie wśród młodych spada”.

Polityk przypomniał wprowadzane przez jego rząd programy, w tym zerowy PIT dla osób do 26. roku życia. Akcentował, że również obecnie należy szukać podobnych rozwiązań, wskazał też m.in. na szkolenia związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji. Morawiecki przekonywał, że „premier musi natychmiast jechać do zakładów, gdzie ogłaszają zwolnienia grupowe, proponować rozwiązania”.

Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie. Premier polskiego bezrobocia. Ten, którego chyba teraz już ludzie sobie przypominają lepiej z tamtych lat, kiedy bezrobocie w Polsce szalało. Ponad 2,3 mln ludzi bez pracy. Ogłoszony deficyt budżetowy na półrocze to 120 mld zł, a komentatorzy, ekonomiści pokazują, że zabraknie ministrowi finansów i premierowi w tym roku co najmniej 30 mld zł wpływu. To dlatego nie mają pieniędzy na walkę z bezrobociem - ocenił Morawiecki.