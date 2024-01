Nieodśnieżone chodniki. Od kogo domagać się odszkodowania za złamaną nogę na oblodzonym podjeździe?

Zima atakuje! Śnieg i zdradziecki lód szybko pokrywają chodniki, a o wypadek nietrudno. Niestety pojawiają się spory o odpowiedzialność za wypadki spowodowane przez śliską nawierzchnię. Kto i za co odpowiada? Czy można zabezpieczyć się przed przykrymi konwencjami srogiej zimy? Odpowiedzią na nieprzewidywalne sytuacje może być ochrona OC w życiu prywatnym, którą daje ubezpieczenie LINK4 Dom.

Kto odpowiada za śliski chodnik? Tu odpowiedź wydaje się prosta. To właściciel nieruchomości ma obowiązek zamiatać i odśnieżać chodnik przed swoją posesją. Gdy nie ma takiej możliwości, powinien zlecić wykonanie takiej pracy komuś innemu – na przykład profesjonalnej firmie lub dozorcy.

Jeśli wynajmujesz swój dom, możesz przenieść ten obowiązek na swoich najemców i pozostawić to ich zmartwieniu, jednak powinieneś to zapisać w umowie najmu.

W przypadku opadów śniegu wystarczy odgarnąć śnieg i posypać chodnik piaskiem, aby piesi mogli bezpiecznie przejść.

Zasady w tej kwestii reguluje prawo. Odpowiednie przepisy zapisane są w „ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Gdy zaniedbasz obowiązek, należy liczyć się z konsekwencjami. Art. 117 kodeksu wykroczeń przewiduje karę – w wysokości nawet 1500 zł.

Jednak mandat to nie wszystko. Jeśli przechodzień poślizgnie się na zaśnieżonym chodniku i odniesie obrażenia, osobie odpowiedzialnej za odśnieżanie tego terenu może grozić wypłacenie odszkodowania. Bez ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może to być bardzo kosztowne.

Zima niesie ze sobą więcej zagrożeń. Groźne są również sople. Jeśli zwisają z dachu Twojego domu nad ulicą, w każdej chwili mogą spaść i zranić ludzi czy też uszkodzić zaparkowane przy niej samochody. Należy również zadbać o usunięcie takich lodowych szpikulców albo odgrodzić teren taśmą i w ten sposób ostrzec innych przed niebezpieczeństwem.

Ciężki, zalegający śnieg to kolejny problem. Takie obciążenie może zniszczyć dach domu, garażu czy nawet zawalić altankę.

Ochrona z OC działa także poza domem

We wszystkich tych zimowych zagrożeniach sprawdzonym elementem jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które chroni Ciebie oraz domowników i które możesz dołączyć do ubezpieczenia DOM w LINK4. Obejmuje ono m.in. szkody spowodowane w związku z posiadaniem i użytkowaniem domu, mieszkania czy domku letniskowego, jak również z każdą inną czynnością życia prywatnego, także poza terenem Twojej nieruchomości.

To ubezpieczyciel odpowiada wtedy za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wskutek zdarzeń ubezpieczeniowych, do których naprawienia zobowiązują Cię przepisy prawa. To oczywiście dotyczy nie tylko historii zimowych, ale również wielu innych codziennych sytuacji. Jak na przykład wtedy, gdy pęknie wężyk od pralki i dojdzie do zalania mieszkania sąsiada albo gdy Twoje dziecko rowerem zarysuje komuś samochód.

OC będzie działać także w przypadku szkody wyrządzonej przez Twojego psa – jeśli nie jest zaliczany do ras agresywnych (wskazanych w Rozporządzeniu MSWiA). Polisa obejmuje nawet szkody spowodowane niefortunnym lotem drona, jeśli używałeś go na potrzeby własne i w celach rekreacyjnych.

Ubezpieczenie LINK4 Dom ma jeszcze więcej zalet. Zapewniasz sobie szeroką ochronę przed skutkami rozmaitych nieprzewidzianych zdarzeń: od pożaru, przepięcia elektrycznego, ale także od kradzieży, co pozwala uzyskać odszkodowanie w przypadku utraty rzeczy pozostających w domu czy mieszkaniu. Chronisz wyposażenie: meble, pamiątki, sprzęt RTV/AGD czy inne cenne przedmioty.

Dopasuj swoją ochronę

Ubezpieczenie domu i mieszkania zawsze dobierane jest indywidualnie. W związku z tym cena polisy również będzie dopasowana do konkretnego lokalu, który ubezpieczasz. Zależy ona od takich czynników jak na przykład wartość domu, położenie mieszkania. Sam też określasz sumę, do jakiej chcesz się ubezpieczyć. Podana kwota będzie maksymalną wysokością odszkodowania, jaką firma wypłaci za szkodę. Pamiętaj również, że suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej mieszkania lub wartości odtworzeniowej domu jednorodzinnego.

Jak kupić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie LINK4 DOM dostępne jest w LINK4. Szczegóły - w tym zakres ubezpieczenia, limity i wyłączenia odpowiedzialności – należy sprawdzić w OWU dostępnym na https://www.link4.pl/. Warto też zasięgnąć fachowej porady konsultantów na infolinii 22 444 44 44 lub zapytać o szczegóły agenta ubezpieczeniowego współpracującego z LINK4.

Artykuł powstał przy współpracy z Grupą PZU