Bezpieczny dom w święta. Nie daj się przechytrzyć włamywaczom

Alarm w domu! Złodzieje nie śpią, a Ty możesz być ich następnym celem. Nie daj się zaskoczyć. Szczególnie podczas świątecznych wyjazdów czy długich weekendów, gdy odpoczywasz z dala od domu, ryzyko włamań wzrasta. Odkryj, jak skutecznie ochronić swoje mienie przed włamaniami i poczuj się bezpiecznie dzięki ubezpieczeniu DOM w LINK4. Nie pozwól, by włamywacze zrujnowali Twój spokój i bądź od nich sprytniejszy.

Na „instalatora”, „kontrolera” czy po prostu przez balkon - złodzieje nie narzekają na brak pomysłów i sztuczek. Wykorzystują każdą okazję, zwłaszcza gdy domownicy planują dłuższą nieobecność. A przed nami Wielkanoc, czas świątecznych wyjazdów, rodzinnych spotkań i odpoczynku. Dla rabusiów to tradycyjnie okres żniw. Jak zatem zabezpieczyć swój dom przed intruzami?

Dobre zamki i drzwi to podstawa

Przede wszystkim warto zainwestować w solidne zabezpieczenia. Policjanci podkreślają, że przestępcy to zróżnicowana grupa, ale najwięcej jest tych o niskich „kwalifikacjach”, którzy na widok solidnych zabezpieczeń, rezygnują z włamania. Dla lepszej ochrony policja zaleca montaż okien posiadających co najmniej 2 klasę odporności (RC 2), a drzwi powinny być z atestem i wyposażone w co najmniej dwa solidne zamki.

Nie zdradzaj planów w sieci! Dlaczego milczenie jest złotem

Dodatkowo, jeżeli lokal znajduje się na parterze, warto zamontować kraty w oknach albo żaluzje antywłamaniowe. Wyjeżdżając na święta do rodziny, dobrze jest poprosić sąsiadów, aby zwrócili uwagę na nasze mieszkanie. No i podstawa, nie wolno zostawiać jakichkolwiek kartek w drzwiach, informujących ewentualnych gości o naszym wyjeździe, a także unikać chwalenia się na bieżąco wojażami w mediach społecznościowych. Milczenie w tym przypadku jest złotem. Często złodzieje, zanim dokonają skoku, przeprowadzają obserwacje i wywiad środowiskowy.

Włamanie to zawsze bolesna i trudna sprawa. Poza stratami materialnymi szczególnie dotkliwy jest fakt, że ktoś obcy naruszył ich prywatność. Wiele osób przez długi czas nie czuje się już bezpiecznie we własnych czterech ścianach. Sprawdzonym sposobem na zabezpieczenie się przed finansowymi konsekwencjami takich przykrych doświadczeń jest ubezpieczenie. To najpewniejsza forma ochrony. Nawet jeśli zawiodą zamki, drzwi, alarmy i kamery, polisa zrekompensuje poniesione straty.

LINK4 DOM ochroni twój dobytek

Ubezpieczając się w LINK4 DOM, zapewniasz sobie szeroką ochronę od rozmaitych ryzyk i nieprzewidzianych zdarzeń: od pożaru, zalania, przepięcia elektrycznego, ale także od kradzieży, co pozwala uzyskać odszkodowanie w przypadku utraty rzeczy pozostających w domu czy mieszkaniu. Chronisz wyposażenie: meble, pamiątki, sprzęt RTV/AGD czy inne, cenne dla Ciebie i Twoich bliskich, przedmioty.

Polisa pokryje również szkody związane z uszkodzeniami stałych elementów wyposażenia - jak okna, balustrady czy drzwi. Niekiedy rabuś nic nie zdąży ukraść albo wartość jego łupów jest mniejsza niż straty, których narobi, próbując forsować zabezpieczenia czy niszcząc meble plądrując nasze mieszkanie w poszukiwaniu cennych przedmiotów.

Warto też wiedzieć, że w granicach sumy ubezpieczenia mienia od kradzieży ochroną objęte są również szkody, które powstaną w wyniku rabunku mienia osobistego poza domem, do limitu 1000 zł. Jeśli ktoś wyrwie Ci torbę czy plecak na ulicy, albo ukradnie portfel lub telefon, także wtedy możesz liczyć na pokrycie strat z polisy.

Dodatkowe korzyści

Ubezpieczenie LINK4 DOM ma jeszcze więcej zalet. Obejmuje ono ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Takie OC może się przydać w całym szeregu zdarzeń – od nieumyślnego zalania sąsiada, po przypadkowe uszkodzenie czyjegoś mienia np. podczas gry Twoich dzieci w piłkę na podwórku.

Bardzo praktycznym dodatkiem jest również Assistance. Umożliwia ono skorzystanie z usług fachowców, którzy pomogą w naprawie m.in. instalacji elektrycznej czy hydraulicznej. W przypadku włamania konieczna może się okazać pilna interwencja ślusarza, który wstawi nowe zamki. Wtedy wystarczy, że skontaktujesz się z LINK4 i ubezpieczyciel zorganizuje taką pomoc.

Chronisz nie tylko dom

Ubezpieczenie DOM w LINK4 obejmuje ochroną różne typy nieruchomości. Może to być zarówno dom w zabudowie jednorodzinnej, mieszkanie, jak i dom letniskowy. W LINK4 możesz ubezpieczyć nawet nieruchomość, która jest dopiero w budowie. Polisa chroni nie tylko budynek mieszkalny, ale i pomieszczenia przynależne do niej - np. piwnicę, strych, garaż.

Dopasuj swoją ochronę

Ubezpieczenie domu i mieszkania zawsze dobierane jest indywidualnie. W związku z tym cena polisy również będzie dopasowana do lokalu, który ubezpieczasz. Zależy ona m.in. od takich czynników jak wartość domu czy położenie mieszkania. Sam też określasz sumę, do jakiej chcesz ubezpieczyć od kradzieży elementy stałe czy ruchome. Należy pamiętać, że suma powinna odpowiadać wartości ubezpieczanych domowych sprzętów, ponieważ podana kwota będzie maksymalną wysokością odszkodowania, jaką firma wypłaci za szkodę.

Czy można ubezpieczyć dom, nie będąc właścicielem?

Jeżeli wynajmujesz dany lokal lub nieruchomość, to nie możesz ubezpieczyć go w takim samym zakresie jak jego właściciel. Dlatego też LINK4 ma w swojej ofercie także polisy dla najemców. W ich ramach możesz zabezpieczyć mienie ruchome na wypadek kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia. Warto o tym pamiętać.

Jak kupić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie LINK4 DOM dostępne jest w LINK4. Szczegóły i wyłączenia odpowiedzialności należy sprawdzić w OWU dostępnym na www.link4.pl.

Warto też zasięgnąć fachowej porady konsultantów na infolinii 22 444 44 44 lub zapytać o szczegóły agenta ubezpieczeniowego współpracującego z LINK4.

Artykuł powstał przy współpracy z Grupą PZU.