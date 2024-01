Z tej ulgi podatkowej każdy może skorzystać dwa razy. Wielu o tym zapomina

Styczeń i luty to okres, gdy większość Polaków otrzymuje od pracodawców swoje rozliczenia podatkowe i planuje złożyć swoje zeznania przed fiskusem. Choć każdy z nas chce płacić jak najniższe podatki i otrzymać maksymalny możliwy zwrot kwoty nadpłaconej, często zapomina o jednej z najpopularniejszych ulg, a przysługuje ona jedynie dwa razy w życiu i to w dwóch latach kolejno po sobie następujących. Jeżeli jeszcze tego nie robiłeś, warto być odliczył wydatki poniesione na internet. Tym bardziej, że coraz częściej mówi się, że wkrótce to odliczenie może zostać zlikwidowane.

Spośród wszystkich ulg i odliczeń podatkowych, z których mogą skorzystać Polacy, ulga na internet jest jedną z najbardziej powszechnych i zarazem najłatwiejszych do rozliczenia. Korzystając z niej, możemy odliczyć nawet 760 zł rocznie (w przypadku rozliczenia indywidualnego) lub 1520 zł, gdy rozliczamy się wspólnie z małżonkiem. W tym drugim przypadku musimy jednak pamiętać o tym, by na rachunku wystawionym przez dostawcę internetu figurowały nazwiska obu małżonków.

Tylko dwa kryteria aby skorzystać z ulgi

Pierwszą rzeczą, o której musimy pamiętać, chcąc skorzystać z ulgi internetowej jest to, że możemy uczynić to tylko dwa razy w życiu i wyłącznie w dwóch kolejno występujących po sobie latach. Jeżeli już wcześniej korzystaliśmy z tego typu odliczenia (niezależnie od tego, czy raz, o ile nie zrobiliśmy tego przed rokiem, czy dwa razy) to ulga już nam nie przysługuje. Skarbówka dysponuje wszelkimi narzędziami, by to zweryfikować.

Drugi warunek , o którym musimy pamiętać wypełniając PIT , to rachunek od dostawcy internetu. Krajowa Administracja Skarbowa ma prawo zażądać od nas dowodów rachunków za cały wnioskowany okres. Co więcej, rachunki muszą wskazywać z imienia i nazwiska stronę umowy (jedną osobę lub dwie w przypadku małżeństwa), a wskazana przez nas kwota musi dotyczyć wyłącznie internetu. To szczególnie istotne dla osób, które kupują internet w pakietach - z telefonem czy kablówką. W takim przypadku warto byłoby to wyszczególnić.

Jeżeli dostęp do sieci jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej, czy telefonu stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie sieci internet - czytamy na stronie ministerstwa finansów.

Jak odliczyć ulgę na internet?

Niezależnie od tego czy rozliczamy się przez internet czy metodą tradycyjną ulgę na internet zapisujemy w załączniku PIT/O. Podatnik musi wybrać prawidłowy załącznik i wprowadzić do niego kwotę wykorzystywanej ulgi podatkowej, a następnie dodać ją do zeznania rocznego. Jeżeli zeznanie składamy drogą tradycyjną do deklaracji podatkowej musimy dołączyć także rachunki za internet. W przypadku rozliczenia przez internet rachunków nie musimy dołączać do zeznania. Powinniśmy jednak je zarchiwizować na wypadek gdyby urzędnicy chcieli zweryfikować prawdziwość podanych przez nas informacji.

Piotr Filipczyk