E-dostawczak z Gliwic

Zakład Stellantis w Gliwicach uruchomił produkcję w pełni elektrycznych dużych samochodów dostawczych - przekazała w środę wieczorem rzeczniczka Stellantis Agnieszka Brania. Fiat Professional e-Ducato to pierwszy seryjnie produkowany w pełni elektryczny duży van z Polski - dodała.

„Z dużą radością informuję, że Zakład Dużych Samochodów Dostawczych w Gliwicach wyprodukował pierwsze w pełni elektryczne pojazdy – Fiaty Professional E-Ducato” - rzeczniczka Stellantis.

Fiat Professional e-Ducato będzie miał zasięg ponad 400 km / autor: materiały prasowe Stellantis

Fabryka dużych samochodów dostawczych w Gliwicach należy do jednostki biznesowej pojazdów użytkowych Stellantis (Stellantis Commercial Vehicles Business Unit). Zakład rozpoczął seryjną produkcję wiosną 2022 r. Jego portfolio dotąd obejmowało modele m.in.: Opel Movano, Peugeot Boxer czy Citroën Jumper.

Fiat Professional dołączył do pozostałych marek produkowanych w Gliwicach, jakimi są: Citroën, Opel, Peugeot i Vauxhall / autor: materiały prasowe Stellantis

Zgodnie ze środową informacją koncernu pierwszym w pełni elektrycznym samochodem dostawczym, który zjechał z linii produkcyjnej fabryki jest Fiat Professional e-Ducato. Wraz z uruchomieniem produkcji e-Ducato, Fiat Professional dołączył do pozostałych marek produkowanych w Gliwicach, jakimi są: Citroën, Opel, Peugeot i Vauxhall.

W modelu e-Ducato montowany jest akumulator o pojemności 110 kWh, który umożliwia zasięg do 420 km. Nowa jednostka napędowa generuje do 200 kW mocy (270 KM) w połączeniu z momentem obrotowym wynoszącym 410 Nm.

Nowe są również funkcje ładowania. Obejmują dwie standardowe ładowarki: pierwszą o mocy 11 kW do szybkiego ładowania prądem zmiennym i drugą o mocy do 150 kW w opcji ładowania prądem stałym, umożliwiającą szybkie naładowanie akumulatora w 55 minut. Pojazd zachowuje przestrzeń o pojemności do 17 m sześc. i ładowność do 1500 kg.

Szybkie naładowanie akumulatora ma zająć 55 minut / autor: materiały prasowe Stellantis

Stellantis akcentuje, że ostatnie dwa lata upłynęły pod znakiem przekształcenia polskiej fabryki koncernu w Gliwicach w ośrodek produkcji w pełni elektrycznych pojazdów użytkowych oraz w centrum tworzące oprogramowania na potrzeby pojazdów definiowanych programowo (Software Defined Vehicles). Rolę tę pełnią wspólnie fabryka dużych samochodów dostawczych i Centrum Oprogramowania Software Experience (SWX).

Produkcja Fiata Professional e-Ducato odbywa się w nowym zakładzie. Obiekt jest wyposażony w jedne z największych robotów przemysłowych w Europie, stosowane są w nim energooszczędne technologie lakiernicze oraz efektywne procesy jakościowe. Jest także tor testowy.

Cytowany dyrektor fabryki dużych samochodów dostawczych Stellantis w Gliwicach Grzegorz Buchal przypomniał m.in., że koncern jest liderem w segmencie pojazdów użytkowych w regionie Europy z ponad 38-procentowym udziałem w rynku samochodów elektrycznych.

Mateusz Babak (PAP), sek

