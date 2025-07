Czy to wyrok na polską wieś? „Tsunami pozwów”

Skandaliczny i niestety prawomocny wyrok Sądu Najwyższego. Odrzucił on właśnie skargę Szymona Kluki – właściciela niewielkiej chlewni w Grodzisku pod Łodzią – pozwanego za przykre zapachy i hałas dochodzący z jego gospodarstwa.

Sąd najwyższej instancji oddalił skargę kasacyjną, jaką wniósł hodowca. Prawnicy twierdzą, że kontrowersyjny wyrok uruchomi istne „tsunami pozwów” i związanej z nimi lawiny odszkodowań, które mogą storpedować produkcję zwierzęcą w Polsce.

Złowrogie przesłanie uzasadnienia wyroku

Rolnik wyczerpał już wszelkie możliwości prawne, by podważyć krzywdzące go rozstrzygnięcie, które nadaje mu moc precedensu groźnego dla wszystkich gospodarzy w kraju. Złowrogie przesłanie zawiera chociażby samo uzasadnienie wyroku. Jasno napisano w nim bowiem, że właściciel nieruchomości musi – tu cytat – „powstrzymywać się od immisji, które ponad przeciętną miarę utrudniają korzystanie z nieruchomości właścicielom sąsiednich posesji”. Kto ma to oceniać? Nikt inny, jak osoby mieszkające na danym terenie, które w zdecydowanej większości przeprowadziły się na wieś z miasta kilka czy kilkanaście miesięcy temu.

