Elektryki i samochody zza Atlantyku obiektem pożądania

Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w czerwcu br. wyniosła 76 512 sztuk, co oznacza spadek o 2,7 proc. r/r, podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

„Łącznie w pierwszym półroczu 2025 roku sprowadzono do Polski 484 776 używanych aut o DMC do 3,5 tony, co oznacza wzrost w ciągu roku o 0,7 proc.. Zdecydowaną większość importowanych w tym roku pojazdów - dokładnie 436 721 sztuk - stanowią samochody osobowe, których zarejestrowano o 0,4 proc. mniej niż przed rokiem. Na uwagę zasługuje import samochodów użytkowych - 48 055 sztuk to o 12,1 proc. więcej niż rok wcześniej” - czytamy w komunikacie.

Rośnie popyt na używane auta elektryczne

Wiek importowanych aut ustabilizował się i wynosi obecnie 12,19 roku. Decydujący wpływ na taki - wciąż jednak zaawansowany - wiek mają samochody osobowe z silnikami benzynowymi (dokładnie 12,59 roku). Ciekawostką jest wyraźnie rosnący popyt na używane samochody elektryczne (+34,1 proc.).

W rankingach popularności marek od lat niewiele się zmienia. Wśród samochodów osobowych pierwsze miejsce zajmuje Volkswagen, a w kategorii aut dostawczych - Renault. W przypadku modeli osobowych dwa mają wciąż bardzo zbliżone wyniki - Opel Astra i Volkswagen Golf (różnica wynosi 51 sztuk). W segmencie pojazdów dostawczych najpopularniejszym modelem jest Renault Master, wymieniono.

Niemcy i USA – stąd sprowadzamy samochody

Poniżej ranking TOP20 krajów, z których w czerwcu 2025 roku najczęściej importowane są samochody do Polski (w nawiasie zmiana r/r):

1. Niemcy - 251 950 szt. (+1 proc.)

2. Francja - 51 105 szt. (+1,3 proc.)

3. Stany Zjednoczone - 36 335 szt. (+11,9 proc.)

4. Belgia - 32 796 szt. (-8,1 proc.)

5. Holandia - 24 874 szt. (+3,5 proc.)

6. Włochy - 18 766 szt. (+20,7 proc.)

7. Dania - 14 336 szt. (+10,6 proc.)

8. Austria - 11 235 szt. (-2,3 proc.)

9. Szwajcaria - 10 543 szt. (-5 proc.)

10. Szwecja - 10 003 szt. (-22,3 proc.)

11. Kanada - 3 862 szt. (+14,4 proc.)

12. Czechy - 3 194 szt. (+5,8 proc.)

13. Norwegia - 2 298 szt. (-22,8 proc.)

14. Wielka Brytania - 2 056 szt. (-3,7 proc.)

15. Luksemburg - 1 912 szt. (+0,1 proc.)

16. Finlandia - 1 905 szt. (+7,8 proc.)

17. Litwa - 1 338 szt. (+36,4 proc.)

18. Hiszpania - 1 112 szt. (-10,2 proc.)

19. Japonia - 915 szt. (-2,7 proc.)

20. Słowacja - 687 szt. (+3,9 proc.)

Niezmiennie najważniejszym źródłem używanych pojazdów sprowadzanych do Polski pozostają Niemcy z udziałem w imporcie na poziomie 52,2 proc.. Uwagę zwraca utrzymujący się, rosnący popyt na samochody z Ameryki Północnej, zarówno ze Stanów Zjednoczonych (+11,9 proc.), jak i z Kanady (+14,4 proc.). Co więcej, Stany Zjednoczone umocniły swoją pozycję w TOP3. Na koniec 2024 roku to miejsce zajmowała jeszcze Belgia. Rekordowe tempo wzrostu w gronie TOP20 krajów odnotowała Estonia (+36,4 proc.), choć sam wolumen jest bardzo niski - 687 sztuk. Drastyczne spadki wykazały natomiast kraje skandynawskie: Norwegia (-22,8 proc.) i Szwecja (-22,3 proc.), wskazał Samar.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Padł rekord. Ponad 59 proc. Polaków niezadowolonych z rządu Tuska

Energia z Bałtyku. Polska przed strategiczną szansą

„Belgijka”, czyli fałszywe 20 dolarów

»»Skutki pożaru w Ząbkach. Jak do tego doszło? Najświeższe informacje – oglądaj na antenie telewizji wpolsce24!