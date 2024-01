Niemcy obawiają się ataku Rosji. Robią zapasy

Gospodarka, zmiany klimatyczne, dyskryminacja – to jedne z głównych obaw Niemców dotyczących przyszłości - opisuje dziennik "Welt", przedstawiając badania opinii publicznej. Z ankiety wynika, że Niemcy nie mają też zaufania do polityków – 80 proc. respondentów uznało, że większość polityków nie ma pojęcia, jakie obawy i zmartwienia towarzyszą obywatelom na co dzień