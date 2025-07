Słabsza połowa roku w galeriach i centrach handlowych

W I połowie roku liczba klientów centrów i galerii handlowych zmniejszyła się o blisko 7 proc. rok do roku, a ogólna liczba wizyt w tych placówkach spadła o blisko 15 proc. - wynika z raportu Proxi.cloud i Grupy Blix. Największy spadek odnotowano w woj. świętokrzyskim - odpowiednio o 11 i 27 proc.

„Widać zmianę zachowań konsumenckich oraz dalsze przesuwanie się handlu w stronę kanałów cyfrowych i sklepów wolnostojących. Na ten wynik w dużym stopniu wpłynął rozwój e-commerce. Istotny wpływ na spadek frekwencji w galeriach i centrach handlowych miał również wzrost cen” – zauważył dr Krzysztof Łuczak, współautor raportu z Grupy Blix.

Jak zaznaczyli autorzy, raport opiera się na danych dotyczących ruchu, a nie transakcji. „Nie wiemy, ile pieniędzy klienci zostawili w sklepach, ani jak zmieniła się wartość koszyka zakupowego” – zaznaczyła Weronika Piekarska z Proxi.cloud.

Eksperci przypomnieli również, że w czerwcu i lipcu ub.r. odbywały się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, co wpłynęło na wyższą liczbę klientów w centrach i galeriach, a to znalazło odzwierciedlenie w porównaniu rok do roku.

Liczba wizyt zmniejszyła się rok do roku o 14,5 proc.

W I połowie 2025 r. liczba klientów w centrach i galeriach handlowych zmniejszyła się rok do roku we wszystkich województwach. Najbardziej to widać w świętokrzyskim – gdzie nastąpił spadek rdr. o 11,1 proc., podkarpackim – 9,3 proc. i podlaskim – o 9,2 proc.

„W mniej zurbanizowanych województwach o niższej sile nabywczej galerie często pełnią bardziej ograniczoną funkcję. Są odwiedzane rzadziej, a konsumenci wykazują większą wrażliwość na zmiany cen. Dodatkowo rozwój e-commerce może tam silniej oddziaływać, stanowiąc wygodną alternatywę dla uboższej oferty lokalnej. Z kolei najmniejsze spadki obserwowane są w województwach z dużymi aglomeracjami, takimi jak Warszawa, Poznań czy Trójmiasto. Tamtejsze galerie oferują szerszy wybór marek, usług i rozrywki, co przyciąga klientów nie tylko z miast, ale i z okolicznych miejscowości” – skomentowała Weronika Piekarska.

Window shopping traci na popularności

Z raportu wynika również, że w I połowie 2025 roku liczba wizyt w centrach i galeriach handlowych spadła o 14,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku.

„Coraz większa liczba konsumentów udaje się do galerii i centrów handlowych w konkretnym celu, a coraz mniej osób idzie na tzw. window shopping, czyli oglądanie oferty, co również ma wpływ na spadek ruchu w placówkach. Spadek nie musi się bezpośrednio przekładać na spadek wartości sprzedaży” – ocenił Mateusz Nowak z Proxy.cloud.

W ocenie Krzysztofa Łuczaka zmiana ma charakter strukturalny, co powinno skłonić branżę do głębszej analizy i wdrożenia działań, które zahamują ten trend.

Jak wskazali autorzy raportu, w I połowie br. średni czas wizyty w centrach i galeriach handlowych uległ skróceniu o 3,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku.

„Ta pozornie niewielka zmiana może mieć zauważalne konsekwencje w skali całego rynku. To pośredni sygnał o zmieniających się sposobach spędzania czasu w galerii. Dla centrów handlowych i samych najemców może oznaczać konieczność poprawy jakości oferty” – podsumowuje ekspert.

Raport został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego przez Proxi.cloud i Grupę Blix we współpracy z UCE Research. Wielkość próby wyniosła ponad 1,4 mln tzw. unikalnych konsumentów. Zbadano ruch w 710 placówkach, a dane zostały zgromadzone poprzez sieć aplikacji mobilnych.

PAP, sek

